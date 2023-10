Láncara inicia a tramitación para ser un municipio amigable coas persoas maiores

O Concello de Láncara ten en marcha os trámites para formar parte da rede mundial de cidades e comunidades amigables coas persoas maiores, un proxecto promovido pola Organización Mundial da Saúde (OMS) para crear servizos que faciliten o envellecemento activo e saudable.

Para dar a coñecer esta iniciativa, os veciños e veciñas de Láncara foron convocados onte a unha reunión no antigo centro médico da Pobra de San Xiao, xunto co alcalde, Darío Piñeiro, os concelleiros Alba Sangil, Pablo Rivera e Emilia Fernández, e a socióloga Carlota Vivero, da cooperativa Atoupa.

Esta consultora, que realiza estudos sociolóxicos e deseño e avaliación de políticas sociais, fará un traballo de campo para analizar os puntos fortes e débiles do concello no referente aos servizos para maiores, ademais de recoller propostas e suxerencias veciñais.

Segundo explica Carlota Vivero, a OMS identifica "oito temas que inflúen directamente na saúde e na calidade de vida deste colectivo": transporte, vivenda, participación social, espazos ao aire libre e edificios; respecto e inclusión social; comunicación e información; servizos sociais e da saúde; e traballo e participación cidadá.

Atoupa analizará estes aspectos, contando para iso con grupos de discusión formados por maiores de 60 anos. Na reunión de onte xa se apuntaron uns dez veciños.

"Tamén imos facer un grupo con persoas que coidan de maiores ou traballan no eido dos servizos sociais, con taxistas, persoal dun bar..., xente que ten relación coas persoas maiores e que pode aportar o seu punto de vista", sinala.

A intención da cooperativa é ter listo o estudo para o mes de decembro, no que convocará outra reunión para expoñerlle aos veciños as conclusións. Ese informe servirá de base para que o Concello elabore despois un plan de acción, de cara aos tres anos seguintes, no que incorporará as necesidades que se vaian identificando en cada unha das áreas de goberno.

Segundo os últimos datos, de mayo de 2022, en Galicia había sete municipios amigables cos maiores, ningún deles en Lugo, senón repartidos entre Ames, Ferrol, Santiago, Ourense, Castrelo de Miño, O Porriño e Baiona.