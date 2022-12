Láncara honrou aos exalcaldes e concelleiros da etapa democrática

O Concello de Láncara celebrou, en vésperas do día da Constitución que este martes se celebra, unha homenaxe institucional de recoñecemento aos 55 homes e mulleres que exerceron como concelleiros no municipio na democracia.

O emotivo acto desenvolveuse no salón de plenos do consistorio da Pobra de San Xiao e serviu para escenificar a política do entendemento e do respecto mutuo, máis aló das ideoloxías política e a pertenza aos distintos partidos.

Ademais descubriuse unha placa cos nomes de todos estes edís, que xa loce no consistorio.

O exalcalde popular Eladio Capón ou o exrexedor José Sangil, que nas municipais de 1979 presentouse polo BNG, foron algúns dos homenaxeados e recibiron de mans do actual rexedor, o socialista Darío Piñeiro, unha réplica do bastón de mando.

Así mesmo, recoñeceuse o traballo de Clara Marón —a primeira muller que ocupou o posto de concelleira na década dos 80— e tamén o de Manuel Vázquez Rivas, concelleiro de 1979 a 1999, así como o do exsecretario municipal, José López, e o de Jesús Núñez, extraballador do Concello.

A todos eles entregóuselles a insignia do Concello e un diploma en agradecemento, desde ao máis veterano, Amador López, ata o máis novo, Diego Balboa.

O alcalde de Láncara, Darío Piñeiro, xunto ao tenente de alcalde, Pablo Rivera, agradeceron o labor como edís de todos estes veciños, nun acto que rematou coa interpretación do Himno de Galicia por parte do gaiteiro Marcos Vázquez antes de pasar a facerse unha foto de familia no exterior da casa do concello e posteriormentecom- partir unha comida no polifuncional do campo da feira.

No tocante aos proxectos a curto prazo nos que actualmente traballa o goberno local de Láncara, Darío Piñeiro destacou que de cara ás inminentes festas de Nadal instálase a tradicional iluminación e, ademais, o día 16 a capitalidade municipal acollerá a terceira edición da Ruta das Tapas e A Pobra de San Xiao. O certame gastronómico desenvolverase de 19.00 a 24.00 horas e os establecementos participantes son Convero, Refugio, Puchas, Mesón Don Cosme, Xeitoso, Avenida e Mesón do Neira. O prezo da tapa será de 1,50 euros. Sortearanse sete baúis (un por local), unha cesta de Nadal e 350 euros que aportan os hostaleiros. Para participar nos sorteos é imprescindible ter a cartilla co selo de tódolos establecementos participantes na ruta (un selo por consumición). Organiza a hostalería da Pobra de San Xiao e colabora o Concello de Láncara coa aportación dos sete baúis e a cesta.

A Pobra de San Xiao acollerá o día 16 o Concurso de Tapas, con sorteo de 350 euros e produtos de Nadal

En caso de que non aparecese o gañador, os produtos pasarían ao Banco de Alimentos do Concello de Láncara, segundo indicou o rexedor lancarés.

Piñeiro indicou tamén que se está a traballar na licitación das obras que se prevé comecen no mes de marzo para a construción da glorieta de acceso á capitalidade municipal da Pobra de San Xiao desde a estrada LU-546, traballos aos que o Concello destina 328.555,95 euros, a maiores doutros 2.603,84 euros destinados á expropiación dos terreos necesarios para esta obra, de 162,40 metros cadrados de superficie e pertencentes a un único propietario co cal se chegou a un acordo.

A nova rotonda, que xa ten permiso da Xunta, financiarase co remanente de tesourería do Concello. A actuación aparece contemplada no Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións, un documento que ten como fin integrar na trama urbana da Pobra de San Xiao os terreos do tren que quedaron en desuso coa nova variante. Para o goberno local esta trátase da actuación máis importante dentro dese plan global de mellora da mobilidade urbana.

"A glorieta cambiará a fisonomía da Pobra, dándolle unha imaxe máis urbana e mellorando a seguridade e a fluidez do tráfico", destacou o alcalde.

O proxecto terá continuidade no futuro coa apertura dunha nova rúa que comunicará Río Neira (onde se atopa a residencia de maiores) con Antonio López Quiroga (na que se sitúan as vivendas sociais). O novo vial, incluído na modificación do PXOM que fará o Concello, funcionará como circunvalación da Pobra ao conectar a rotonda con Río Neira.

O rexedor lancarés engadiu que, ademais, "xa temos rematados os proxectos das obras de mellora que está previsto incluir e acometer da man do Plan Único da Deputación de Lugo, que suporán unha importante mellora en diversas pistas e estradas do rural neste municipio".

Piñeiro destacou que con estas actuacións quérese contribuir a mellorar a calidade de vida da veciñanza e engadiu que de cara ao futuro tamén se están a desenvolver e preparar outros proxectos en distintos eidos da actividade municipal.