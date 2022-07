Láncara aumentará a oferta de conciliación coa terceira Casa Niño, sita en Cedrón

O municipio de Láncara verá incrementada a súa oferta para a conciliación laboral e familiar coa posta en marcha da terceira Casa Niño, que abrirá en setembro na parroquia de Cedrón.

A veciña Sandra Rubio Capón, nai de dúas nenas e con experiencia como educadora, é a emprendedora que está a rehabilitar as vellas cortes da vivenda familiar para ofrecer este servizo gratuíto a cinco menores de 0 a 3 anos.

A Casa Niño ocupará 54 metros cadrados, con recibidor, sala de usos múltiples, habitación para o sono, estancia de manipulación de alimentos e aseo. Chamarase Paporrubio, un nome que para ela ten moita carga sentimental, non só por aludir a un paxaro "emblemático" senón tamén porque seu pai, da Casa do Rubio de Cedrón e chamado por ese sobrenome, sempre foi o seu 'paparrubio'.

Con este proxecto, regresa á vivenda na que naceu e onde se criou. Alí viven súa nai e a avoa, felices coa iniciativa, ao igual que os veciños da zona porque "apórtalle vida ao barrio", explica.

As outras dúas Casas Niño funcionan na Pobra de San Xiao, mentres que o novo servizo está máis orientado á montaña de Láncara e á contorna rural. Para a promotora, este é precisamente un dos puntos fortes por permitir "conciliar no rural e que os nenos e as nenas medren nun espazo privilexiado e cunha gran riqueza".

Segundo comenta, a data 31 de decembro do 2019, había 40 nenos en Láncara entre 0 e 3 anos, de aí que se amose confiada na demanda. As familias interesadas poden informarse no 605.31.86.35.

Coa apertura de Paporrubio, subvencionada pola Xunta, Láncara será dos municipios con maior oferta de Casas Niño, o que tamén merece os parabéns do Concello, que ofreceu colaboración.