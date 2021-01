Os ladróns rouban de noite nun negocio da localidade sarriá e inténtano noutro

Os ladróns actuaron na noite do martes no casco urbano de Sarria, onde roubaron diñeiro nun negocio situado na Rúa Benigno Quiroga e intentaron entrar noutro establecemento da contorna da Praza de Galicia.

No primeiro caso, os autores fixaron o seu obxectivo nun comercio adicado ao sector das persianas que leva 22 anos en activo e que, por primeira vez na súa historia, sufriu un suceso similar.

Segundo explicaron os propietarios, o roubo foi perpetrado entre as 20.20 horas do martes, momento no que pecharon o establecemento unha vez rematada a xornada laboral, e as 9.30 horas de onte, cando un veciño os puxo en alerta ao percatarse de que había danos no exterior da oficina.

Os ladróns romperon os paneis da porta principal, con fronte á rúa Benigno Quiroga, para coarse dentro, onde revolveron todos os caixóns. Conseguiron facerse cun botín duns 450 euros, dado que xusto unhas horas antes os empresarios recibiran un pago.

Todo indica que o seu obxectivo era a consecución de cartos en efectivo, dado que non se levaron ningún outro efecto, coa excepción dun desaparafusador de batería que se atopaba na entrada do almacén e cuxo custo pode rondar os 300 euros. A estas perdas haberá que sumar os desperfectos ocasionados na porta de entrada, a mesma pola que abandonaron despois o establecemento.

A Garda Civil fíxose cargo da investigación deste suceso, do que polo momento se descoñece se foi cometido por unha ou máis persoas, que actuaron cando xa estaba en vigor o toque de queda.

Esa mesma noite, segundo diversas informacións, tamén se rexistrou un intento de roubo nunha tenda do sector da alimentación da Rúa Peregrino, á que non conseguirían acceder.

OUTROS CASOS. Estes casos prodúcense despois de que o pasado mes de decembro dous individuos que se cubrían o rostro con pasamontañas asaltasen unha multitenda de grandes dimensións na Rúa Matías López, á que accederon a través do teito previa retirada de varias chapas.

Unha vez no interior, foron directos á zona de oficinas e levaron 2.700 euros en moedas e billetes, ademais de varios efectos como un ordenador portátil, un bolso ou décimos de lotaría. O botín foi valorado en 5.000 euros, sen contar os danos ocasionados.

No conxunto da comarca de Sarria tamén foron denunciados no mes de decembro dous roubos de diñeiro nunha mesma madrugada en senllos bares da Pobra de San Xiao, que viñeron sumarse a outro perpetrado un mes antes noutro establecemento hostaleiro da capitalidade de Láncara.