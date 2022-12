Los ladrones asaltan cinco iglesias de Samos buscando dinero en cepillos

Hasta cinco iglesias del término municipal de Samos fueron asaltadas esta misma semana con el objetivo, según todos los indicios, de llevarse dinero de los cepillos. Los robos se saldaron sin botín al no haber apenas limosnas, pero con importantes daños en las puertas de los templos.

Los amigos de lo ajeno actuaron al menos en las iglesias de Santiago de Estraxiz, San Martiño de Lousada (la cual fue rehabilitada recientemente), Santa María de Montán, Santalla de Pascais y San Martiño de Romelle, según confirmó el párroco de todas ellas, Miguel Gómez.

Daños ocasionados en las puertas de las iglesias de Pascais, Montán y San Román. EP

Estos templos se encuentran en un radio aproximado de 25 kilómetros, por lo que es probable que fueran asaltadas por las mismas personas e incluso en una sola noche. Esta hipótesis se refuerza por el modus operandi utilizado, que fue igual en todos los casos. Los autores utilizaron una pata de cabra o herramienta similar para romper las cerraduras y, con ellas, dañar las puertas de acceso.

Una vez dentro, revolvieron todo lo que encontraron, sacaron objetos de cajones y buscaron en los cepillos de las limosnas. "Penso que neles non había nada", dice el sacerdote, que tampoco echó en falta ninguna imagen religiosa ni otros efectos, por lo que se cree que los ladrones buscaban exclusivamente dinero.

Desperfectos

Los mayores perjuicios son los desperfectos ocasionados en las puertas y que, según los cálculos de Miguel Gómez, pueden suponer entre 800 y 1.000 euros en cada caso. "Son gastos cuantiosos para unha parroquia", lamenta el sacerdote, quien explica que pedirá un presupuesto de reparación a una empresa. "Teremos que sufragar algúns gastos e esperemos que collan aos autores e paguen eles", añade.

Tras enterarse de lo sucedido por las llamadas de vecinos de las parroquias afectadas, el cura recorrió otras iglesias de su zona y fue así como descubrió que también habían entrado en Montán, donde los daños no se percibían a simple vista porque la puerta permanecía entrecerrada.

En el caso de Pascais, los autores de los hechos rompieron, además, el candado de la cancilla que da acceso al atrio.

Hace un mes hubo casos similares en varios concellos

Miguel Gómez no descarta que existan daños en más templos provocados por intentos de robos que todavía no fueron descubiertos y recuerda que no es la primera oleada de sustracciones en iglesias de esta zona.



Sin ir más lejos, hace aproximadamente un mes, los ladrones entraron también en Santalla de Lóuzara y en la capilla de Parada (ambas del mismo ayuntamiento de Samos), así como en el templo de San Román do Mao, en el vecino concello de O Incio.



Además, tiene conocimiento de sucesos similares acontecidos en iglesias que lleva otro sacerdote en este último municipio y en el término de Paradela.



Denuncia

El párroco samonense avanza que presentará las correspondientes denuncias en el cuartel de la Guardia Civil de Sarria por todos y cada uno de los asaltos a las iglesias, al tiempo que lanza un mensaje con retranca a los ladrones recordándoles que "de noite non hai misa".