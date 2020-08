Los labores de rastreo circunscriben el brote de O Incio a la residencia

Las labores de rastreo no detectaron ningún positivo de Covid-19 fuera de la residencia de O Incio hasta el momento. Dentro de las dependencias tampoco se descubrieron nuevos casos al cierre de esta edición, manteniéndose las cifras en 56 residentes y 8 trabajadores, tras los fallecimientos de dos usuarios el viernes y otro el sábado, que causaron gran consternación en el municipio.

El alcalde, Héctor Corujo, que sigue guardando cuarentena, señaló que los residentes están "estabilizados, á espera dos resultados PCR, que se coñecerán nun ou dous días". Asimismo, desde el Ayuntamiento de O Incio continúan reforzando las tareas de desinfección de los espacios públicos de la localidad.

Por su parte, desde la fundación San Rosendo (propietaria del centro geriátrico), señalaron que la situación "está controlada". Sin embargo, explicaron que son "conscientes" de que estas circunstancias son variables y no evita que en un futuro "los asintomáticos puedan desarrollar síntomas, así como los que resultaron negativos en las pruebas PCR hasta el momento", debido a la edad de la mayoría de residentes.

Según explicaron desde el centro, dos usuarios que no están vinculados a los positivos fueron trasladados al Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula) el sábado debido a que desarrollaron diferentes síntomas, entre ellos fiebre o dolores estomacales. Después de ser atendidos en Lugo, los médicos consideraron que el tratamiento que se estaba aplicando desde el equipo de la residencia era el correcto, por lo que los usuarios volvieron a la instalaciones del geriátrico.

En la fundación señalaron que los trabajadores se encuentran actualmente en labores de "reorganización". Los mayores están divididos entre un grupo de positivos (situados en la primera planta) y otro de negativos (en la segunda), y reciben atención por un equipo médico cada uno con turnos de trabajo diferentes. También informaron de la llegada de personal sanitario de otros centros de la fundación, en aras de reforzar el servicio y ayudar en la "aplicación del protocolo contra el Covid, en coordinación con el área sanitaria de la Xunta".

No hay nuevos casos en Sarria

Las pruebas PCR realizadas hasta la fecha determinaron que no hubo ningún nuevo caso de coronavirus en Sarria.



Búsqueda

En la villa se están buscando posibles positivos a través del rastreo de personas que tuvieron contacto con los infectados. Hasta el momento no hay novedades. El alcalde de la localidad, Claudio Garrido, aseguró que desde el Ayuntamiento siguen pendientes de la actualidad y que no se plantean la aplicación de nuevas medidas por el momento.



Otros positivos

​En otros municipios de la comarca sarriana se idetificaron varios positivos de Covid-19, de manera aislada. En el ayuntamiento de Triacastela se detectó un único caso importado, procedente del brote de Pedrafita, que provocó dos contagios de ámbito familiar y ambos están confinados en casa. Las pruebas PCR realizadas fueron todas negativas.