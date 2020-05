No perder la historia y el patrimonio de Triacastela es lo que llevó al vecino Miguel Ángel Fernández a recopilar cientos de fotografías antiguas del municipio y sus habitantes. Se encarga de digitalizarlas y mostrarlas en una página web.

Diversos eventos, familias o las calles de la capitalidad son algunas de las instantáneas que reunió el vecino. Este puso en marcha la iniciativa porque se encontró con que "hai moito material nas casas e se pode perder". "Concretamente na miña hai moitas, meu pai fora alcalde", apunta. Comenzó así a recopilar imágenes, como de familias o del vecino Manuel Cobo, quien fue corresponsal de este diario en el municipio, cuenta.

Poco a poco las fue digitalizando y subiendo a una página web (https://triacastela78.tumblr.com). "O obxectivo é que non se perda a historia e que estean para uso e desfrute dos veciños", afirma. En la actualidad cuenta ya con cerca de 300 instantáneas, pero dispone de más de 200 pendientes de colgar. "Son fotos de familias, que me cederon moitísimas, algunha más de 100. Vou mesturándoas para non facer monográficos", explica. Quien desee enviarle más fotografías del municipio puede hacerlo a través del correo electrónico triacastela78[email protected]

Miguel Ángel Fernández identifica también a las personas que salen en las imágenes. Para ello cuenta con la ayuda de su familia y asegura que no es muy complicado, pues conocen a muchas de ellas al ser un municipio con pocos habitantes y haber contado su familia con un bar en Triacastela. "Imos identificando a quen podemos pouco a pouo, aínda que alguén se nos escape", afirma.

La mayor parte del material procede de los años 60 y 70. Se pueden encontrar desde imágenes de procesiones de fiestas patronales, partidos de fútbol y actuaciones de grupos como la asociación cultural Alfonso IX hasta excursiones de niños, bodas y la celebración de actos, como el 'bautizo del río Oribio en 1967 o el Día da Provincia en la plaza de Triacastela en 1970 con la actuación de la asociación Meigas e Trasgos.

Tampoco faltan imágenes de las calles de la capitalidad municipal, con lo que se muestra su evolución en las últimas décadas. "Vese como cambiou despois de que se fixera a carretera, cambiou moito", manifiesta el promotor. Se recogen también algunos de los principales inmuebles o la instalación del monumento del peregrinos en los años 60.

Así, a través de estas instantáneas, los vecinos de Triacastela pueden conocer el pasado de su concello y sus habitantes y que no quede en el olvido.