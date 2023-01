El juzgado envía a prisión a una conflictiva sarriana tras una nueva agresión

El juzgado de Sarria decretó el ingreso en la prisión de Bonxe de una conflictiva joven por la agresión a un vecino, al que propinó botellazos por los que sufrió varios cortes. La vecina es una vieja conocida de las fuerzas del orden, pues protagonizó otras agresiones y robos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la madrugada del sábado al domingo en la zona de vinos de Sarria. El joven se encontraba con un amigo en un pub y la vecina entró en el local "pedindo cartos e negámonos todos a darlle nada", relata la víctima. Su compañero salió a fumar, momento que aprovechó la sarriana para pedirle dinero y al no dárselo le metió la mano en el bolsillo "quitándolle as chaves do coche".

"Estabamos dentro falando e oímos fóra barullo, saímos correndo todos e estaba ela discutindo co meu compañeiro. Díxenlle que lle dera as chaves, que para onde iba con elas", cuenta el herido. Entonces vio que la vecina "tiña uns billetes na man e íalle dicir ao meu amigo se estaba seguro que non lle collera cartos", cuando se produjo la agresión. "Pegoume un golpe por atrás, debeu ser cunha botella e caín sobre a beirarrúa. Entón debín quedar medio inconsciente. Dixéronme que me seguiu dando ata que se cansou", apunta el joven, quien después ya no recuerda nada de lo acontecido.

El propietario del pub explica que la agresora "rompeu unha botella e empezou con el dándolle por todos os lados". Otros testigos aseguran que la pareja de la acusada agarró también a la víctima. Además, afirman que la denunciada dijo cuando cayó al suelo "que se ía entrar na cárcere era por algo, que lle ía dar a matar".

HERIDAS. A causa de los golpes sufrió cortes en la nuca, la cabeza, la nariz y la espalda, teniendo que recibir varios puntos de sutura. Además, presenta hematomas.

Después de que lo soltara lo introdujeron en el establecimiento. "Puxémonos para que ela non entrara no bar e que non fora tampouco contra o compañeiro", dice el hostelero.

Hasta el lugar acudió una ambulancia, que trasladó a la víctima al Hospital Lucus Augusti (Hula) de Lugo. También se desplazó la Guardia Civil y la Policía Local. Al parecer, un agente de la Benemérita sufrió lesiones cuando detuvieron a la vecina y trataban de introducirla en el coche.

El joven interpuso denuncia ante la Guardia Civil y este lunes prestaron declaración en el juzgado la acusada, su pareja, la víctima, su amigo y el propietario y dos camareros del pub.

El hostelero asegura estar ya "cansado" de los continuos incidentes que produce esta conflictiva vecina, por ello este lunes acudió al tribunal con un vehículo con carteles en los que se podía leer "solución ya", "tomemos medidas antes de que suceda una desgracia" o "¡Qué más tiene que pasar!".

En su caso le prohibió la entrada al establecimiento, aunque si ve que él no está entra, señala. "A calquera que vaia pola rúa pode quitarlle a carteira, meterse nun coche aberto ou calquera cousa. Entra no bar, alguén pon na barra 20 euros para pagar e os colle, ou bebe das copas dos clientes. A xente ten medo", denuncia.

La vecina protagonizó numerosos altercados en Sarria en los últimos años. Por ejemplo, el pasado año ingresó en prisión por varios robos con violencia a un anciano. También se vio implicada en una trifulca en las fiestas de San Xoán, entre otros casos.