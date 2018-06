El juzgado entrega coches a clientes del negocio precintado de O Alemán

El juzgado de Sarria hizo entrega este miércoles de cerca de una decena de coches del establecimiento de Javier Álvarez López, O Alemán, el cual se ubica en Betote y está precintado desde el pasado 1 de noviembre por presunta estafa en la venta de vehículos. Por este caso el empresario estuvo en prisión provisional varios meses.

Entre los clientes que recibieron al fin su automóvil (la mayoría de marca Mercedes) figuran vecinos de Lugo, Pontevedra, Valladolid, Málaga y Murcia. A estos causó sorpresa que también fuera citado el propio Javier Álvarez para hacerle entrega de un coche. Además, se dio otros dos a la pareja del empresario y a un trabajador. El turismo de este último estaba en la nave cuando fue precintada.

Los automóviles se entregaron con la presencia de una letrada de la administración de Justicia y agentes de la Guardia Civil. Hasta el lugar también se desplazaron varias grúas para llevar los vehículos de la nave, en la que todavía se almacenan unos 30.

Entre las personas que recuperaron sus coches figuran dos vecinos de la provincia de Lugo que los habían dejado a reparar. Uno de ellos señaló que en su caso no tuvo ningún problema, solo que llevó el coche a arreglar con la mala suerte de que coincidió con la detención del empresario.

El otro afectado de la provincia, de Guntín, aseguró que a los "cuatro o cinco meses" de adquirirlo se le averió y, al encontrarse en garantía, lo llevó al negocio para arreglarlo. Afirmó que está en el taller desde hace "un año". "Lo metió ahí y no lo volvimos a ver. Quería cobrar y nosotros queríamos ver el coche antes y no pagamos", indicó el guntinés, quien ante esto acudió al juzgado.

Con una situación similar se encontró un vecino de Porriño. Según su versión, el vehículo sufrió una avería, por lo que en "diciembre de 2016" —un mes después de haberlo comprado en este negocio— lo llevó al taller. "En principio estaba reparado, vine varias veces por él y se negó a dármelo. Él anduvo con el coche por ahí porque me llegaron tres multas, una de una noche de un viernes, en la que andaría de fiesta", explicó. A raíz de ello dijo que tuvo que adquirir otro automóvil.

Afirmó que presentó sendas denuncias contra Javier Álvarez por estos hechos y por "bajar kilómetros" en el vehículo, pero la diferencia "es poca". También lo denunció por "agresión", por lo que tendrán un juicio en julio.

Una compradora dice que llevaba esperando por el coche desde 2015

Una de las clientas a la que ayer le fue entregado un turismo es una mujer de Cartagena (Murcia), que, según su hijo, llevaba esperando por el coche desde 2015. Vio el automóvil por internet y "le hicimos una transferencia de 15.000 euros para que lo trajera de Alemania". "Daba fechas de que lo iba a entregar y nunca aparecía, por lo que en 2016 lo denunciamos", afirmó el murciano, quien hace unos días se llevó la sorpresa de recibir una comunicación del juzgado para que fueran a recoger el turismo.



Una familia de Benahavís (Málaga) también compró el automóvil a través de internet y en septiembre hizo una transferencia de 14.000 euros euros. "Un par de días antes de que lo detuvieran y precintaran nos lo iba a mandar. Después pasó el tiempo, no sabíamos nada y llamamos a la Guardia Civil, que nos informó de todo", explicó.



​ Una pareja de Valladolid estuvo en una situación similar. "Nos encontramos que no teníamos ni coche ni dinero. Trabajas unos cuantos años para tener algo mejor y te quedas sin nada. La gente no se merece esto", señaló.