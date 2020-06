El juzgado deniega enviar a prisión al sospechoso de la agresión en As Aceas

El juzgado de Sarria ha denegado el ingreso en prisión provisional del sospechoso de agredir a una vecina en As Aceas, al que impone como medida adicional a la orden de alejamiento de la víctima la obligación de acudir cada 15 días ante este órgano.

La decisión del juez se conoció este mismo miércoles, el mismo día en el cual los sarrianos salieron a la calle por segunda vez, convocados por la asociación feminista Mulleres de Raíz, para condenar estos hechos y reivindicar una villa "libre de agresións machistas".

La defensa de la víctima, de 67 años, recurrió esta semana ante el juzgado la puesta en libertad del joven de 23 años detenido como presunto autor al apreciar, entre otros aspectos, un alto riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

No obstante, la fiscal no solicitó prisión porque, "pese a que estamos ante unos hechos graves que revisten caracteres de delito, a la vista de los antecedentes penales y de lo reflejado en el atestado, no se aprecia ninguna de las finalidades previstas en el artículo 503 de la Ley de Enjuciamiento Criminal". Sí pidió la comparecencia del presunto autor en el juzgado de Sarria los días 1 y 15 de cada mes.

El juez acordó esta última medida y denegó el ingreso en prisión que interesaba la defensa. Reconoce que se trata de unos hechos de "incuestionable entidad", consistentes en lesiones y "posible tentativa de agresión sexual", si bien indica que "la gravedad de un delito no justifica por sí misma la prisión provisional si no va acompañado de alguno de los fines descritos en el articulado de la ley".

Mulleres de Raíz: "A ausencia do ministerio fiscal nas declaracións constitúe un agravio á sociedade sarriá no seu conxunto pero, en especial, á vítima e ao resto de mulleres"

En este sentido, entiende que el riesgo de fuga queda debilitado con las comparecencias en el juzgado y que el de reincidencia no tiene "la suficiente entidad" para decretar prisión porque el investigado ha sido condenado por un robo con violencia, delito "de distinta naturaleza y que no conlleva" reiteración en su conducta.

De igual modo, sostiene que no existe riesgo de destrucción de pruebas ni de atentar de nuevo contra la víctima porque no se conocían, no tienen relación de parentesco y existe una orden de alejamiento y comunicación.

"La medida de prisión provisional no puede constituirse en una anticipación de una posible condena, ni puede obedecer en exclusiva a la alarma social que genera el ilícito presuntamente cometido, pues todo ilícito penal genera alarma", alega.

Desde la defensa, avanzan que recurrirán ante la Audiencia de Lugo al entender que debe haber una "protección efectiva" para la víctima y para todas las mujeres.

PROTESTA. Este miércoles, al cumplirse justo una semana de la agresión, numerosas personas recorrieron de nuevo As Aceas colocando lazos violetas para concentrarse después en la Praza da Vila, donde Mulleres de Raíz leyó un manifiesto.

Pontón trasladó su solidaridad con la víctima, mostró su "indignación ante unha violencia machista que non cesa" y pidió medidas "contundentes"

"Volvemos interpelar desde aquí a un poder xudicial que, ao non adoitar medidas cautelares que protexan a vítima e ao resto de mulleres do agresor, está poñendo en risco a nosa seguridade, a nosa integridade e a nosa liberdade. A ausencia do ministerio fiscal nas declaracións constitúe un agravio á sociedade sarriá no seu conxunto pero, en especial, á vítima e ao resto de mulleres, ao non considerar o suficientemente graves os atendados contra a nosa liberdade sexual", señaló el colectivo.

Entre los asistentes se encontraba la portavoz nacional del BNG y candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, acompañada de la viceportavoz del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil; la vicepresidenta de la Diputación, Maite Ferreiro; y el portavoz nacionalista en Sarria, Efrén Castro.

Pontón trasladó su solidaridad con la víctima de esta "terrible agresión", mostró su "indignación ante unha violencia machista que non cesa", pidió medidas "contundentes" por parte de la justicia y las instituciones contra cualquier tipo de violencia de género y mostró su compromiso por una Galicia "na que as mulleres poidamos camiñar sen medo".

La concentración finalizó con la música del grupo Malditos Roedores para "sandar feridas" y el anuncio de que el próximo martes, a las 12.00 horas, habrá una concentración ante el juzgado.