El juzgado de primera instancia e instrucción de Sarria decretó este martes el archivo provisional de la causa por un delito de lesiones por el accidente de una atracción ocurrido el pasado viernes en la primera jornada de las patronales de San Xoán.

El tribunal considera que "no resulta debidamente justificada la perpetración del delito", por lo que acuerda su sobreseimiento provisional y autoriza el desprecinto de la instalación. Contra esta resolución se puede interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación o bien recurso de apelación directo en el plazo de cinco días.

El percance se produjo en la noche del pasado viernes, cuando la atracción, un trenecito infantil, frenó de forma brusca. Por ello, cinco menores que viajaban en la barraca tuvieron que ser atendidos en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Sarria, de los que dos -dos niñas de 11 años de edad- fueron derivados al hospital Lucus Augusti (Hula) de Lugo para realizar unas placas que descartaran daños en el abdomen. En los cinco casos las contusiones no revistieron gravedad.

Después del incidente la Policía Local precintó la atracción y desde el Concello indicaron que no podría volver a abrir hasta que presentara una certificación de un técnico garantizando que reúne todas las medidas de seguridad, tras lo que se tendría que dar traslado al juzgado.

La Guardia Civil también le requirió documentación al propietario. Este aseguró que el percance se debió a "un fallo mecánico". "Un patín se desplazó del sitio, bajó un poco de altura y frenó de forma brusca la atracción", señaló el dueño, quien dijo que el incidente fue "un susto".

El empresario reiteró también que la barraca, que se ubicó junto a la piscina cubierta, "cumple con todas las normas". El pasado 27 de abril superó, dijo, la inspección anual a la que se deben someter este tipo de instalaciones, la cual es llevada a cabo por "uno o dos ingenieros que revisan toda la atracción". Tienen que pasar otra cada vez que montan para una feria o fiesta y afirmó que en la mañana del mismo día del incidente fue realizada esta inspección, firmada por un ingeniero técnico naval. Según su versión, además, "todos los días" él mismo la revisa y engrasa.

El dueño de la barraca se quejó de que hasta este martes, al ser festivo local el lunes, no se tomaran medidas y no se decretara el desprecinto de la atracción para poder desmontarla con el fin de repararla para continuar trabajando en las fiestas. Previamente a volver a funcionar deberá, dijo, pasar una nueva inspección. "Vivo de la atracción, soy autónomo, y estuve tres días parado. Tras presentar toda la documentación no hicieron nada hasta ahora (por este martes)", denunció el propietario.

Después de que el juzgado sarriano autorizara en la mañana de este martes el desprecinto y la Guardia Civil lo notificara, el empresario comenzó a desmontar la barraca.

SOLICITUD. Por otro lado, la exalcaldesa, la socialista Pilar López, reiteró este martes la petición del expediente completo de las fiestas de San Xoán, que ya realizó el pasado viernes al Ayuntamiento. Además de este, reclamó el informe de la Policía Local sobre el accidente ocurrido en la atracción, la copia de solicitud completa de dicha instalación y el justificante de pago bancario de esta. Por último, pidió el desglose de los ingresos que percibió el Concello por las barracas y otros puestos ambulantes en las patronales de 2018, así como las de este año.

Pilar López denunció que todavía no se le dio acceso al expediente de las fiestas que solicitó el viernes, por lo que este martes también pidió una cita con el secretario municipal para este miércoles, cuando "xa se agotan os cinco días de prazo para acceder" a la documentación.