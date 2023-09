El juzgado admite un recurso del PP por vulneración de derechos de ediles

El Xulgado do Contecioso Administrativo número uno de Lugo admitió a trámite un recurso del PP que denuncia la "vulneración" del derecho a la participación política al convocarse con solo cinco horas de antelación un pleno el pasado 2 de agosto con el fin de aprobar unas modificaciones en la ejecución del contrato eléctrico.

Al tratarse de un supuesto caso de vulneración de derechos de los ediles, el recurso fue tramitado con carácter de urgencia y se le dio un plazo de cinco días al gobierno municipal para presentar alegaciones, que finaliza este viernes , aunque existe la posibilidad que se amplíe ese periodo hasta el lunes, como día de gracia.

La alusión de la portavoz del PP al recurso pasó desapercibida porque la mayoría de los ediles desconocían el trámite

La portavoz del PP, Carmen José López, aludió al trámite judicial, pero sin precisar ni el juzgado ni el contenido de la denuncia, durante el debate de una moción de su grupo en la que pedía la posibilidad de la participación telemática en los plenos en casos extraordinarios y acreditados. Afirmó que lo acaecido el 2 de agosto "é inaceptable" y vulnera los derechos de los concejales, "pues se sabía que varios estaban de vacaciones".

La propuesta fue aprobada por todos los grupos, con la excepción de Camiña Sarria. Su portavoz, César No, indicó que no se negó ningún derecho "porque a celebración de plenos telemáticos non está recollida no regulamento de funcionamento municipal".

En el debate pasó desapercibida la presentación de este recurso porque la mayoría de los ediles eran ajenos al mismo.

Matadero. El alcalde de Sarria, Claudio Garrido, se comprometió a convocar una reunión de la comisión de cuentas para analizar el futuro del matadero municipal cuando se tengan los resultados de la auditoría del servicio antes de decidir la posible privatización de su gestión. El regidor respondió así ante las acusaciones de falta de diálogo por parte de PP, PSOE y BNG.

Carmen José López le recordó a Garrido que sí se reunió con el sector afectado, pero que no cumplió su promesa de efectuar una "convocatoria específica" para exponer la situación a los grupos políticos. La edil popular se mostró en contra de la privatización del matadero, "pois os que se xestionaron en lugares cercanos remataron pechando".

El nacionalista Efrén Castro le indicó al alcalde, tras anunciar su abstención, que "sempre está forzando as situacións e pode que un día se atope co noso voto en contra". El socialista Benjamín Escontrela lamentó "la falta de gestión y de diálogo para buscar un consenso".

Garrido negó que ocultase información, "pues las cuentas del matadero están ahí. Existe total transparencia y si es necesaria una reunión puntual no tendré problema en convocarla". También precisó que el de Sarria es el único matadero que funciona con gestión municipal directa, "por lo que cuando se haga la auditoría habrá que valorar si se cede a la gestión privada".

La consignación para contratar al auditor estaba incluida en una modificación de crédito por importe de 61.236 euros, que también incluía la provisión de fondos para actuaciones en el cementerio, que se aprobó con los votos de Camiña Sarria y la abstención del resto de los ediles. Lo mismo sucedió con la modificación planteada para consignar 8.000 euros por la subida del coste de materiales para los trabajos del obradoiro de empleo y para destinar otros 15.000 para la reposición de mobiliario urbano.

Otros acuerdos: Camiña aprueba en solitario la licitación del SAF

La licitación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en algo más de 3 millones de euros, por un periodo de dos años, se aprobó con los votos favorables de Camiña Sarria. Los restantes partidos se abstuvieron y expresaron sus dudas sobre la financiación del servicio.



Cámaras



También se dio el visto bueno a la partida para el mantenimiento de las cámaras de vigilancia del tráfico, que tuvo que separarse de la adjudicación de la instalación. El PP votó con Camiña al entender Carmen José López que es "un servizo imprescindible e demandado por veciños e empresarios".



Tejado de la residencia



La provisión de 159.000 euros para reparar el tejado de la residencia de la tercera edad se aprobó por unanimidad. El PP aplaudió el apoyo de la Xunta a la obra, mientras Camiña y BNG criticaron la falta de sensibilidad del Gobierno gallego hacia Sarria.