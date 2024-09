El juzgado absuelve al vecino acusado de agredir al exalcalde de Paradela

El Penal número 1 de Lugo absolvió al vecino juzgado por presuntamente agredir al que fuera alcalde de Paradela durante 45 años, José Manuel Mato, en su despacho del Concello. El paradelense estaba acusado de un delito de atentado y de otro de lesiones.

La magistrada apunta en su sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante la Audiencia Provincial, que no está probado que el denunciado haya agredido al entonces regidor. "Solo consta", dice, que "hubo una discusión mutua, por un tema municipal, lo que en modo alguno es constitutivo de delito".

Los hechos se remontan al 19 de noviembre de 2019, cuando a las 11.40 horas, acudieron al despacho de alcaldía el acusado, su hija y otros dos vecinos con el fin de tratar un problema sobre la ubicación de un contenedor de basura en el núcleo de Uceira Branca, en la parroquia de Castro de Rei de Lemos. Mato, quien en la actualidad es concejal y parlamentario autonómico, denunció que el vecino le propinó dos golpes en el pecho y que le habían insultado la hija de este y otra persona. Contra todos ellos también ejerció acusación por un delito de falta respecto a la autoridad.

En el juicio los implicados reconocieron que discutieron con el regidor, pero negaron que se produjera una agresión.

Unas dolencias que podrían deberse a otras causas

La magistrada no ve suficientes las manifestaciones del denunciante, que "no resultan corroboradas por ninguna otra prueba". Considera que las dolencias que presentaba el exregidor, tanto dolor torácico como cuadro de ansiedad, podrían deberse a otras causas, no a la agresión.

Además, indica que sus declaraciones en la vista, cuando asegura que el acusado le golpeó con el antebrazo en el costado izquierdo, no coinciden con lo señalado a la médico que la atendió en el Punto de Atención Continuada (PAC), a quien señaló que le habían propinado dos puñetazos, recoge la sentencia. Con los acusados estaba otra vecina, quien declaró como testigo y defendió que no hubo ningún golpe y que el paradelense juzgado por agredir al regidor "no se acercó en ningún momento" a él.

En la vista también prestaron declaración como testigos unas funcionarias. Una de ellas aseguró que oyó alboroto y que en el momento en que entraron en el despacho el alcalde les dijo que lo habían agredido. Sin embargo, para la jueza estas manifestaciones tampoco acreditan que se haya llegado a producir una agresión, pues se trata en ambos casos "de meros testigos de referencia que se limitan a trasladar lo que la víctima les manifestó".

Además de los delitos de atentado y de lesiones, el exalcalde acusaba al presunto agresor, a su hija y otro vecino de falta de respeto a la autoridad. La sentencia señala que este delito no fue incluido en el auto del procedimiento y que en la descripción de los hechos solo se hace referencia a que el investigado habría golpeado en dos ocasiones con su antebrazo el pecho del regidor, en ningún momento se dice que le insultara, gritara o faltara al respecto. Por ello, apunta que son hechos que no podrían haber sido objeto de acusación.

Un delito de falta de respeto que estaría prescrito

En cuanto a la hija del principal investigado y el otro vecino, indica que no se debería haber admitido la apertura del juicio, pues, aunque durante la tramitación del procedimiento se les tomó declaración en calidad de investigados, se acordó no continuar el proceso contra ellos. En cualquier caso, afirma, al ser un delito leve, estaría prescrito, porque cuando se dictó el auto de apertura de juicio oral, el 21 de junio de 2023, ya había transcurrido más de un año desde la fecha de los hechos. Por ello, la magistrada también los absuelve de este delito.

Para el denunciado por una presunta agresión, el fiscal y la acusación particular pedían penas de prisión. En concreto, el ministerio público solicitaba un año de cárcel y una multa de 2.700 euros por un delito de atentando y otra sanción por el mismo importe por otro de lesiones, así como una indemnización. Por su parte, la acusación particular, ejercida por el exalcalde, pidió para el vecino dos años y seis meses de prisión y una multa de 21.900 euros por atentado y otros dos años de cárcel por el de lesiones, además de indemnización. También solicitaba para el supuesto agresor, su hija y otro vecino una multa de 2.700 euros para cada uno por un delito de falta de respeto a la autoridad. Por su parte, el ministerio público no los acusó.