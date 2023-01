La junta de la residencia decide pedir informes sobre el caso del detective

La junta rectora de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme de Sarria acordó ayer solicitar sendos informes a Secretaría e Intervención sobre la contratación en 2019, por parte del entonces concejal de Servizos Sociais, Benjamín Escontrela, de los servicios de una empresa de detectives para investigar a empleadas y sobre la falta de justificación de los trabajos realizados. Además, decidieron requerir a la firma la entrega de los documentos elaborados sobre las empleadas.

Fue aprobado con los votos a favor de Camiña Sarria y BNG, mientras que PP, PSOE y Galicia Sempre se abstuvieron. Además, a propuesta de los nacionalistas, acordaron llevar a pleno los resultados de los informes encargados a Secretaría e Intervención.

En la reunión el alcalde y presidente del organismo autónomo, Claudio Garrido, tachó de "moi grave e censurable destinar recursos públicos a investigar sen ningún motivo a algunhas traballadoras" y acusó a Escontrela de "seguir sen aportar documentación acreditativa dos traballos realizados pola empresa". A este respecto, tras una pregunta de la portavoz del PSOE, el secretario confirmó que los documentos acreditativos del cumplimiento del contrato deben presentarse por registro, no pudiendo ampararse en la protección de datos de carácter personal para no hacerlo.

Por su parte, el edil de Galicia Sempre, Benjamín Escontrela, alegó que contrató al detective por el "elevado absentismo laboral" y sus costes tras tener constancia a su llegada de una memoria de junio de 2018 a junio de 2019 del anterior responsable en la que se hacía referencia a la problemática. Afirmó que fue un "estudio de absentismo laboral", no sobre la vida privada de las empleadas, y que pedir estas investigaciones es "frecuente" en las administraciones públicas. En cuanto a los informes elaborados por el detective, dijo que los dejó en el centro.

Cuestionó que el regidor no tuviera conocimiento de esta contratación, pues las facturas "entraron por el ayuntamiento y las fiscalizó Intervención". Pidió que "dejen de montar este circo mediático, buscan desprestigiarme".

El portavoz del BNG, Efrén Castro, explicó que solicitó que los informes que elabore Secretaría e Intervención se lleven a pleno, no a la junta rectora, para que, al ser "un tema suficientemente grave", puedan asistir las personas que lo deseen, entre ellas las trabajadoras investigadas. Estas no pudieron entrar este lunes en la reunión.

Ve "moi insuficientes" las explicaciones dadas por Escontrela sobre la contratación del detective, que es "completamente inmoral". También criticó que no entraran por registro los informes del investigador. "Incluso temos a dúbida se se pagou un traballo que non se realizou ou non se entregou á administración pública", dijo.

Por su parte, el portavoz del PP, José Manuel Bello, manifestó que desde su partido "non queremos entrar no circo mediático e político" que tienen Garrido y Escontrela tras romper el gobierno. "Botaron gobernando tres anos, nos que o PP se cansou de falar da problemática da residencia e pedir explicacións e xuntas rectoras que non se celebraron", denunció el concejal, quien preguntó por robos ocurridos en el centro.

Tanto Bello como el edil del PSOE Diego López denunciaron que "fan política" con la residencia. Para el popular, en lo que se debe incidir es en que los usuarios "estean na mellor situación posible e os traballadores poidan atendelos na mellor situación".

En cuanto a la contratación del investigador, Diego López manifestó que es un recurso utilizado por empresas y organismos públicos. Considera que se debería haber convocado la reunión una vez que se dispusieran de los informes del detective para analizarlos. Por ello, dijo, la portavoz socialista, Pilar López, solicitó que la junta rectora pida a la empresa que remita los expedientes.

El socialista también criticó que no se convoque periódicamente la junta rectora. Aseguró que hay cuestiones "graves" en el centro y "non temos coñecemento".