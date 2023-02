Julio Gallego: "O PSOE pasou de min totalmente e vou apoiar a meu fillo"

O alcalde de Samos, Julio Gallego, que goberna este concello coas siglas do PSOE dende o ano 2007, asegurou onte que o partido "pasou totalmente" del e que agora vai "apoiar en todo momento" a seu fillo, Miguel Gallego, quen acaba de ser proclamado como candidato do PP no municipio.

"Aparteime do PSOE por descontento, porque non se preocupa das alcaldías nin de nada e agora considérome de dereitas", engadiu o alcalde, quen non obstante ten previsto esgotar este mandato baixo as mesmas siglas que representou ata o de agora.

"Rematarei o tempo que me queda ata maio e mentres seguirei traballando polo pobo e prestando os servizos. Vou seguir igual como alcalde, non vou cambiar para nada. Aínda que non sexa militante sigo coas siglas", afirmou.

Julio Gallego explicou que tanto el como a súa muller, quen era membro da executiva provincial do PSOE, deixaron de pagar as cotas de afiliados hai un tempo. "Devolvémolas e aí acabou a nosa relación co partido, do que xa non me considero membro" dixo.

Segundo relatou, decidiu non presentarse de novo "para ir deixando que se incorpore xente nova" e tamén por "falta de apoio ao rural" por parte de organismos como as deputacións provinciais.

"O diñeiro vai para as cidades onde hai máis poboación porque se basean un pouco no voto. E a un pobo como Samos, que está no Camiño Francés, que ten un dos monumentos máis importantes do Camiño en Galicia, tampouco se lle facía moito caso. Aquí fixéronse cousas, pero foi en base a un traballo constante, sempre pelexando", declarou Gallego.

O alcalde samanense asegurou non sentirse respaldado polo partido. "Cando empecei aínda se preocupaban e viñan polo Concello, estaban un pouco ao tanto. Pero nos últimos anos, practicamente abandonado por completo. Acordáronse de vir falar comigo haberá 15 días, pero antes pasaban totalmente", sinalou, ao tempo que criticou a acumulación de cargos nunha soa persoa dentro da formación socialista. Opinou tamén que "a Deputación Provincial de Lugo pode cambiar de rumbo e esperamos que así sexa".

Contactos

Segundo o seu relato, o PSOE sabía dende había tempo que non tiña intención de optar á reelección e o PP falou con el varias veces, algunha delas hai máis de ano e medio. "A miña opción era non ir en ningún partido. Despois barallouse a posibilidade de meu fillo, que é de dereitas. A el a política sempre lle gustou, leváballe idea", comentou Gallego, quen explicou que na casa nunca foron un problemas as diferenzas políticas. "Nós eramos do PSOE e a ideoloxía do fillo xa era de dereitas", continuou o rexedor, quen afirmou que el agora tamén se considera desta corrente e que pensa "apoiar a Miguel".

Polo de agora, non aclara se irá nesa candidatura ao tempo que fai balance de 16 anos de goberno nos que "traballouse moito e renovouse dende o parque móbil, ata as luminarias, as piscinas, o cuartel ou as estradas, porque as que están mal son as da Deputación".

Con respecto aos seus compañeiros de goberno, sinalou que son coñecedores da súa postura "dende hai xa tempo" e que a recibiron "uns mellor e outros peor", aínda que confía en que xente que o acompañou na lista se integre no proxecto de Miguel Gallego.

"Por unanimidade"

Este mozo, gandeiro e licenciado en Administración e Dirección de Empresas, foi proposto como candidato pola dirección provincial do partido e aprobado "por unanimidade" o pasado mércores nunha reunión con afiliados, segundo informou o PP de Lugo, que pretende así "recuperar" unha alcaldía que non ten dende o ano 2007.

O alcaldable amósase "ilusionado e con ganas de traballar", citando como retos "a modernización do rural, o apoio ao sector agrogandeiro e ao relacionado co Camiño Francés como a hostalería, o asentamento de empresas e a atención aos veciños, en especial aos maiores". Fala tamén de loitar contra a despoboación e introducir as novas tecnoloxías no rural.