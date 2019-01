El juez cita a toda la oposición por el salario de una trabajadora de Sarria

SARRIA. El juzgado citó a declarar a petición de la Fiscalía como investigados por supuesta prevaricación administrativa a los diez concejales de la oposición de Sarria (siete del PP, dos no adscritos y un independiente) por un acuerdo de pleno en el que fijaron la retribución de una trabajadora de Concello, a la cual una sentencia reconoció una subida salarial y el cobro de atrasos de cinco años.

Los ediles prestarán declaración en el juzgado sarriano el 18 de febrero, después de que la junta de gobierno de Sarria acordara enviar hace ahora un año el asunto a la Fiscalía. El secretario ya declaró como testigo el pasado mes octubre por esta misma causa.

Los hechos se remontan a 2016 cuando se produce el fallo judicial sobre el sueldo de la trabajadora. El gobierno planteó para la funcionaria, ahora del grupo A1, un complemento de destino nivel 26 y un específico de 17.000 euros al año, propuestos por un comité técnico. La oposición rechazó este último por considerarlo elevado y propuso una nueva valoración.

Los grupos de la oposición defienden que su actuación en este caso fue «legal» y estudian ahora querellarse contra el gobierno municipal

En pleno, en febrero de 2018, los diez ediles ahora investigados presentaron una moción en la que proponen fijar un específico de 8.000, que fue aprobada con sus votos. Un informe de secretaría considera que este acuerdo «carece da máis mínima motivación» y «non cumpre coa sentenza», según se recoge en el escrito que el Concello envió a Fiscalía.

En él se indica que en ese pleno secretaría advirtió a los concejales «do risco de caer nun suposto de prevaricación no caso de votar a favor dun asunto inxusto coñecendo a súa inxustiza».

Los concejales de la oposición defendieron el jueves que el acuerdo que tomaron en febrero de 2018 fue «legal», pues, según dijeron, el pleno es el órgano competente para establecer los salarios.

Desde el grupo del PP sostienen que cumplieron la ley y se basan en un informe de Abogacía del Estado que fue solicitado por el Concello el pasado año. Este documento considera que el acuerdo «respeta la normativa estatal» y el PP acusó al gobierno de «ocultar» este informe a la Fiscalía. «Non hai ningunha resolución administrativa ou xudicial que diga que o acordo non se axusta á lei e á sentenza», afirmaron. Anunciaron que estudiarán querellarse contra el gobierno por supuesta prevaricación por «non cumprir os acordos do pleno». Se refieren al que instaron a realizar una nueva valoración sobre la retribución de la trabajadora, pero no se realizó. También bajaran denunciarlo por presunta malversación.

El edil no adscrito Antón Fortes también amenazó con querellarse contra el gobierno. El concejal afirmó que hay informes técnicos «contradictorios» sobre el acuerdo del pleno. «Abogacía do Estado e Deputación danos a razón e secretaría non», dijo. Criticó que alcaldía no recurriera en su momento la sentencia sobre el sueldo de la trabajadora ni hiciera una nueva valoración del complemento específico. «Parece que tiña interese neste macrosalario», opinó.