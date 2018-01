Y para comer...Sarria, pero también para cocinar. La comarca tiene jóvenes promesas de los fogones y así lo demuestran Andrés Díaz Pérez y María José Losada Acero. Ambos fueron premiados en el concurso Xuventude Crea de la Xunta de Galicia en la modalidad de cocina.

No se dedican profesionalmente a los fogones, pero sus platos parecen sacados de programas como Masterchef. Andrés Díaz, natural de Paradela, fue el ganador con Costelas de porco celta agridoces con puré de castañas e queixo do Cebreiro e emulsión de pementos de Padrón, lo que lo hizo merecedor de 3.000 euros. Por su parte, la sarriana María José Losada y su Taco de aquí e de acolá logró el segundo premio, consistente en 1.500 euros.

El joven paradelés, quien estudia Ingeniería Industrial en Vigo, se presentó animado por, curiosamente, la sarriana. Es aficionado a la cocina y, además, su vida laboral está unida a este mundillo. Lleva doce años trabajando en el bar Parisien de Sarria y el restaurante A Veiga de Samos. "Gústame e ese interese pola cociña sempre estivo presente. Ademais, a miña nai é cociñeira no hotel Alfonso IX de Sarria", apunta Andrés Díaz. Este mostró su agradecimiento a la organización del certamen y a los dos negocios en los que trabaja, "posto que de todos aprendín algo, todos puxeron o seu graniño de area". También agradeció a sus amigos, quienes son sus "conejillos de indias" en la cocina.

Dar con la receta definitiva del premio le llevó un mes. La base de su plato es un producto 100% gallego, las costillas de cerdo celta, pero con un toque innovador. "Quería buscar sabores distintos, mesturar produtos galegos con comida asiática, como é o agridoce", cuenta. Esta receta la tuvo que elaborar en la final del Xuventude Crea en el Centro Superior de Hostalaría, para lo que contó con dos horas. Una de sus compañeras de fogones fue María José Losada, quien fue elegida por el jurado con un plato con un curioso nombre, Taco de aquí e de acolá.



Tiene "un doble sentido". "El primero porque quería juntar ingredientes del interior como la ternera, la castaña y el mencía con productos de la costa como el mejillón, que a simple vista pueden chocar, pero casan muy bien. El segundo significado del nombre es porque mezclé productos gallegos con las especias de un país vecino como es Marruecos", aclara María José Losada.

La vida de esta sarriana no está en absoluto ligada a la cocina, pues es trabajadora social y actualmente es becaria en el Concello de Vilagarcía de Arousa. Ella empezó a cocinar con ocho años. "Mi madre tenía que ir a Lugo a hacer cursos de especialización y, entonces, me enseñó a hacer huevos fritos para no tener que esperar por ella para cenar. A partir de ahí empecé a explorar", indica. Para ella la cocina es "una forma más de desconectar o conectar, depende por donde se mire". "Cuando estoy cocinando no estoy pensando en otra cosa", añade.

Esa no es la primera vez que ella recibe un premio en un concurso, pues fue la tercera clasificada del Xuventude Crea de 2016 con Tenreira primaveral. En cambio, para el paradelés esta fue la primera ocasión en la que se presenta a un certamen. Lo intentó con Masterchef en dos ocasiones, pero no superó el primer corte. "Na primeira criba creo que se fixan máis a nivel persoal e quedei nela nos dous anos", cuenta Andrés Díaz, quien asegura que continuará presentándose al concurso.

"Entristéceme que haxa poucas posibilidades para xente que coma min levamos tempo nisto, pero non temos formación, somos autodidactas. Tal vez haxa máis xente coma min que se podería beneficiar de concursos como o Xuventude Crea", opina.



Los platos

Primer premio: costilla de cerdo con toque asiático.



El primer premio del certamen Xuventude Crea fue para Andrés Díaz con un plato que tiene un toque asiático. La receta se denomina Costelas de porco celta agridoces con puré de castañas e queixo do Cebreiro e emulsión de pementos de Padrón.



La protagonista del plato es la costilla del cerdo celta por la importancia del producto en Sarria. Está cocinada al horno y lacada con salsa agridulce, que entre sus ingredientes figura la miel de Samos. La receta también consta de puré de castañas gallegas y queso de o Cebreiro, así como una emulsión de pimientos de Padrón. Esta última es elaborada con pimiento y aceite.