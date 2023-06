El joven sarriano Raúl Díaz representa a Galicia en el certamen Míster Gay España

El sarriano Raúl Díaz, de 26 años, representará a Galicia en el certamen Míster Gay España, que será en Madrid coincidiendo con la celebración del Orgullo.

Se muestra sorprendido de ser elegido para el concurso, en el que quiere "dar visibilidad a un cuerpo normal", que no sigue "un canon de belleza del mundo gay, musculoso". Ser seleccionado supone para él "un chute de energía", pues trabajó como imagen y relaciones públicas de discotecas gays de Madrid y tenía "inseguridades" por no encajar en el prototipo de hombre que se fomenta. Ello lo llevó incluso a "no poder ponerme camiseta de manga corta" por no tener un brazo musculoso.

En 2022, señala, le ofrecieron participar en Míster Gay, pero lo rechazó al estar "con baja autoestima y depresión". Este año se presentó y salió elegido. "Pensaba que no podía valer por no ser ese canon, pero cambié la percepción, tengo actitud y personalidad", dice. No tiene expectativas de ganar, para él es suficiente estar entre los finalistas, "vivir la experiencia y defender lo que soy".

Las actividades de Míster Gay arrancan el 28 con "promociones, sesiones de fotos...". El 30 será el certamen con "más de 25.000" espectadores, entre los que él siempre estuvo y este año otra vez, pero sobre el escenario, "defendiendo lo que creo y levantando la bandera de Galicia". Para el desfile contará con la colaboración de dos comercios sarrianos, Moncho Moda y Calzados Gayoso.

Ya el 1 los candidatos participarán en el desfile del Orgullo, "una celebración del amor libre", explica este joven que ahora vive en Málaga, tras siete años en Madrid y pasar unos difíciles momentos. Le diagnosticaron depresión y PAS (persona altamente sensible), afirma el sarriano, quien contando su historia quiere "dar visibilidad a los problemas de salud mental".

Raúl Díaz residió siete años en Madrid, ciudad a la que se quería ir tras sufrir en su infancia y juventud "insultos" por ser gay, aunque "siempre defendí mucho mi condición". Según relata, su sueño era trabajar en radio y televisión y con 12 años abrió un blog para entrevistar a participantes de realitys shows, de los que era seguidor, y lo consiguió. A los 18 años se fue a la capital "mintiendo" a su familia al decirles que tenía un piso, pero realmente estaba "en un banco del Retiro". Poco a poco logró "aparecer en televisión y radio" y dedicarse al mundo de la noche, "combinándolo con trabajos más comunes".

"Hay que luchar", dice este joven que fue criado por su madre y su abuela. Estas, junto a sus compañeras del colegio, siempre estuvieron ahí, por lo que todos sus referentes son femeninos, de lo que se muestra "orgulloso" y reivindica a las mujeres. Además, anima a todas aquellas personas "que no se muestran como son a no reprimirse, luchar por ser felices y cumplir los sueños".