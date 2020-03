El joven de Samos contagiado: "O peor é non poder saír de casa"

El joven samonense que dio positivo en la prueba de coronavirus, Miguel Gallego, estudiante de Ade en Lugo, permanece aislado en un piso de la capital lucense. "Estou perfectamente, non me doe nada nin teño febre nin tos. O peor é non pode saír da casa, non levar vida normal", dice.

Según explica, fue el jueves cuando comenzó a sentirse "cansado" y con un poco de fiebre, por lo que acudió al Hula, donde le hicieron la prueba del Covid-19. Al dar positivo está confinado en casa, donde personal médico le llama cada mañana.

El joven, que desconoce cómo pudo haber contraído el virus, asegura que lo que peor lleva es el aislamiento. "Vexo series de televisión, estou co ordenador ou estudo algo. Matar o tempo é complicado porque eu entrenaba todos os días. Hoxe estou perfectamente, estiven peor cunhas placas na gorxa que con este virus", declara el samonense, cuya familia le deja bolsas de comida en el ascensor.

Desde su piso, aconseja tener precaución porque "pode haber xente que sexa positivo e non o sepa". A raíz de este caso también le practicaron la prueba del coronavirus a su abuela, que se encuentra ingresada y dio negativo.