Una joven protagoniza con su mural el tercer día del festival de blues de Sarria

La organización del festival Sarria&Blues no Camiño, que se celebra estos días en Sarria, inauguró este sábado en la Feculera un nuevo mural realizado por Erica Parés, una joven de 17 años residente en Barcelona.

Erica Parés lleva visitando el municipio durante sus vacaciones de verano desde hace más de diez años. Según cuenta, los responsables del Sarria&Blues contactaron con ella, conocedores de que está estudiando diseño gráfico y le propusieron hacer esta obra.

"Ellos me contaron un poco de qué iba el festival y la idea era tratar de plasmar los diferentes tipos de música afroamericana a través de seis artistas", indica. A partir de ahí, añade, "me dejaron libertad para hacer el diseño que más me gustara".

Fue un proceso largo que comenzó a finales de agosto, cuando terminó el curso. "Primero hice la composición con las fotos, las imprimí para jugar un poco con ellas y ver cómo iban quedando al moverlas", señala la artista.

Cuando ya completó esta primera fase, "empecé a hacer los bocetos principales escogí el que más me gustaba para pasarlo a rotulador y ver como quedaría en el mural", afirma.

Lo más difícil, según cuenta, ha sido encontrar los mejores bocetos. "Al principio tiraba todo lo que hacía porque no me convencían, hasta que decidí que no merecía la pena seguir deshaciéndome de ellos y empecé a hacer versiones diferentes de los que ya tenía", dice. Aunque ha supuesto un reto para ella, al tratarse de su primer mural, "lo he pasado muy bien y he tenido una compañía muy agradable", asegura Parés.

Actuaciones. El festival acabará este domingo con una cuentacuentos infantil a las 11.00 horas, una exposición de coches clásicos en la Praza da Vila una hora más tarde y un espectáculo de baile a las 13.00 en la Unión.

A 18.00 de la tarde, la acción continuará con un concierto itinerante y simultáneo de Blas Picón&Oscar Rabadán, y Andrea &The Black Cats. Finalmente, a las 23.00 acabará el festival con una sesión de de Bike&Lonesome.