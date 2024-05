José Manuel Salgado recolle nun libro a riqueza que ofrece a Serra do Oribio

A Serra do Oribio, que se estende entre os concellos de Triacastela, Samos, O Incio e unha pequena parte de Pedrafita do Cebreiro é "unha gran descoñecida á vista de todo o mundo". Para rescatala dese anonimato e difundir a gran riqueza que agocha vén de publicarse un libro da autoría do xornalista e fotógrafo José Manuel Salgado, que recolle os valores ambientais, paisaxísticos e culturais desta zona, recoñecida como Reserva da Biosfera.

A Xunta, a través da Consellería de Medio Ambiente, editou esta obra, titulada 'Oribio. A montaña viva' e presentada onte no Centro de Interpretación do Ferro de Triacastela coa participación do autor, a conselleira Ángeles Vázquez e a alcaldesa, Olga Iglesias.

Asistiron tamén a rexedora de Samos, o tenente de alcalde do Incio, o dono da antiga ferrería, numerosos veciños e veciñas e o alumnado do colexio Eduardo Cela de Triacastela. Todos eles foron agasallados cun exemplar.

O libro, cun amplo contido fotográfico, é froito dun proceso de investigación que bebe tanto de fontes documentais como de entrevistas coas xentes destes concellos. Artéllase en varias partes que abordan o contexto histórico, a singularidade do espazo natural, as persoas que o habitan, os traballos tradicionais, a arquitectura da montaña ou a cultura do ferro, que ten aquí "a segunda zona máis importante de toda a península Ibérica", afirmou Salgado.

O autor fixo fincapé no gran patrimonio desta serra -para moitos coñecida como Iribio-, por onde pasa o Camiño Francés e o Camiño Real e na que mesmo houbo "unha canella de transhumancia pola que ía gando a Estremadura", ademais de conservar dende foxos dos lobos ata un gran pozo de neve que usaban os monxes de Samos.

A conselleira, quen animou aos concellos que se atopan dentro da Reserva da Biosfera a acollerse a unha liña de axudas da Xunta dotada con 1,8 millóns de euros, referiuse a este libro como "unha auténtica enciclopedia" sobre o "incalculable valor natural e ambiental" destas terras, que se caracterizan por ter "unha personalidade singular e propia".

A alcaldesa de Triacastela obsequiou a Ángeles Vázquez cunha reprodución dun cadro do pintor Arthur Manton, asentado neste concello. Olga Iglesias destacou tamén a presenza neste acto dos nenos e nenas do colexio público por ser os herdeiros dunha contorna de gran valor. "Podedes sentirvos orgullosos desta terra, porque o merece", concluíu Salgado.