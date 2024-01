José Manuel Mato: con el rural por bandera

Contaba José Manuel Mato hace unos años que tenía unas botas con 1.600 kilómetros. Con ellas recorrió varias veces el Camino de Santiago, una de sus grandes pasiones, y seguramente pateó de arriba a abajo el concello de Paradela, el mismo que transformó a lo largo de estos casi 45 años de alcalde, en los que la ruta jacobea y la defensa del mundo rural fueron sus banderas.

Funcionario del servicio de extensión agraria, el regidor de las doce mayorías absolutas y decano de los alcaldes de la provincia de Lugo ocupa el sillón de mando desde las primeras elecciones democráticas de 1979, cuando se convirtió, además, en uno de los más jóvenes de España al acceder con solo 24 años. Desde entonces no hubo rival que le venciera. Y ello pese a que en las elecciones de 2019 incluso hicieron campaña a favor del PSOE local pesos pesados del partido a nivel nacional como Alfonso Guerra, Patxi López o Bono. "Sinto que os resultados non lles axudaran", declaró Mato con ironía tras ganar de nuevo los comicios.

Y es que el hasta ahora regidor de Paradela demostró en varias ocasiones que no tiene pelos en la lengua. "Eu digo as cousas onde as teño que dicir. Aínda me reservo algunha opinión, máis que nada por respecto", confesaba en una entrevista hace unos años. Prueba de ello fue la sonada carta que le envió en 2013 a Vicente del Bosque para protestar por el trato que el entonces seleccionador nacional de fútbol le había dado al portero Diego López, Hijo Predilecto de Paradela. Una misiva que decidió hacer pública al no recibir contestación.

En ella defendía el trabajo de su vecino y le recordaba al 'marqués' Del Bosque con duras palabras que "no puede denigrarse a nadie para ensalzar a otra persona, eso es una vileza".

Diputado. El mismo ímpetu puso Mato en defender el arreglo de caminos, principalmente los de titularidad de la Diputación de Lugo, que reivindicó en múltiples ocasiones. Allí, en el organismo provincial ejerció también como diputado durante varios años de su trayectoria, además de formar parte de otras entidades como el plan Leader Ribeira Sacra.

Defensor a ultranza del municipalismo y su autonomía, se muestra también crítico con la excesiva burocracia y con una administración que en alguna ocasión definió como 'paquidérmica'.

Seminario. De su etapa en el Seminario de Lugo este pariente del polifacético sacerdote Xesús Mato dice que le quedaron valores como "o sacrificio, o respecto, a dedicación, a vocación de servizo e o compromiso" pero, sobre todo, muchos compañeros con los que mantiene el contacto.

Aficionado también a las motos, José Manuel Mato no escatima alabanzas hacia su concello, al que se refiere como "unha Mesopotamia entre dous ríos". Parte de su acción política se centró en potenciar el turismo con rutas de senderismo y, sobre todo, el Camino Francés que atraviesa estas tierras.

La residencia de mayores y el vivero de empresas fueron otros de sus logros al frente de un concello que con él se subió al carro de la energía eólica participando con un 10% en la sociedad promotora de uno de los parques.

Ahora dejará la alcaldía, que también le deparó algunos sinsabores como la presunta agresión en su despacho por parte de un vecino pendiente de juicio, para dar el salto a la política gallega camino de cumplir los 70 años. Con su presencia en la lista del PP a la Xunta de Galicia, la comarca de Sarria recupera también representación en el ámbito autonómico, algo que no ocurría desde José Antonio García.