José Manuel Mato deixa a alcaldía de Paradela logo de case 45 anos

O decano dos alcaldes da provincia de Lugo, José Manuel Mato, deixou esta mañá o sillón de mando que ocupou durante case 45 anos nun pleno no que se amosou emocionado e no que proclamou o seu amor por Paradela. O rexedor, con 12 maiorías absolutas, será o número 5 da lista do PP á Xunta, nunha nova etapa política na que prometeu traballar "co mesmo ahínco e ilusión que cando tiña 24 anos" e accedeu por primeira vez á alcaldía.

Un momento de la despedida de de Montserrat Mulet. XESÚS PONTE

Arroupado polos seus compañeiros de goberno, veciños e o grupo popular provincial, Mato repasou no pleno a súa dilatada traxectoria e varias anécdotas políticas destes anos, ademais de ter agradecementos para as distintas corporacións

Montserrat Mulet, concelleira dende hai oito mandatos, será a súa sustitituta e tomará posesión a vindeira semana.

Dende a oposición socialista desexáronlle ao xa exalcalde, que continuará como concelleiro, "sorte e acerto" no novo posto.