José Manuel Mato deixa a alcaldía de Paradela para ir de número cinco na lista do PP de Lugo o 18-F

O alcalde de Paradela, José Manuel Mato Díaz, dimite do seu cargo como mandatario para ir de número cinco na lista do PP da provincia de Lugo ás eleccións do vindeiro 18 de febreiro. O rexedor xa convocou este xoves un Pleno, que se celebrará este venres día 12, para facer efectiva a súa renuncia.

O seu posto ocuparao a tenente de alcalde, Monteserrat Mulet Sar, quen, na actualidade, compaxina o posto político co de médico no centro de saúde local, e da que, afirma, “reúne todas as condicións para seguir liderando o proxecto gañador que temos en Paradela”.

Mato, que leva toda a vida dedicado ao municipalismo, agradece a confianza depositada na súa persoa, tanto pola dirección provincial como pola galega, pero, sobre todo, a dos seus veciños, e enfoca a nova etapa como "unha oportunidade para seguir traballando e defendendo ao seu concello e á nosa provincia dende a máxima institución lexislativa de Galicia”.

José Manuel Mato, que representa a unha comarca tan relevante como é a de Sarria, conta cunha dilatada traxectoria política dentro da formación popular, na que os veciños sempre depositaron na súa persoa e, en consecuencia, no Partido Popular un rotundo apoio. Tal é así que acumula 12 maiorías absolutas, sendo o alcalde do PP máis antigo da provincia nestes momentos e un dos máis xoves de España cando tomou posesión do cargo en 1979, con 24 anos.

Coa decisión adoptada, Mato pon fin así a unha etapa “impecable e digna de por en valor”, segundo destaca a dirección do partido, e que continuou de xeito ininterrompido durante máis de 4 décadas.