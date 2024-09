José Luis, el cura que ha hecho el Camino 40 veces desde Sarria

José Luis Castillo es un sacerdote andaluz que se dedica a las misiones populares de evangelización a lo largo del país. Trabaja desde las plataformas de las parroquias de pueblos y ciudades que reclaman sus servicios, pero también colabora con distintos centros educativos, caritativos y sociales, principalmente asociados a las Hijas de la Caridad. De hecho, este curso estará destinado en Zamora, donde su misión será evangelizar toda la diócesis. "Empezaremos por parroquias de la ciudad y poco a poco nos iremos extendiendo".

A través de uno de estos grupos con los que trabaja, concretamente con los alumnos y profesores del colegio San Manuel de Málaga, comenzó su experiencia con el Camino Francés, en mayo del 2014. "Siempre había tenido ganas de hacer el Camino, pero nunca había tenido ocasión. Aquel año, como acompaño a la pastoral de los colegios de las Hijas de la Caridad, me pidieron que acompañara a los alumnos de la Eso que tenían como proyecto hacer el Camino".

Aquella vez fue el inicio de 40 peregrinaciones a través de esta legendaria ruta, en las que ha ido acompañando física y espiritualmente a las personas que compartían con él cada una de estas experiencias. A él no solo acuden los centros con los que colabora, sino también grupos de personas que buscan un acompañamiento religioso durante la senda hacia Santiago. "Como soy sacerdote, me piden cosas como una reflexión antes de partir por la mañana, centrar el día, realizar la eucaristía... Con mi compañía van buscando un algo".

Ocho viajes en 2024

En lo que va de año ha peregrinado hasta Santiago ocho veces, de las cuales ha guiado a cuatro colegios y a otros cuatro grupos. "Uno de ellos eran familiares míos, otro fue una parroquia de Algeciras; también la asociación Juventud Mariana Vicenciana, y un grupo de matrimonios". Los dos últimos Caminos, además, los ha empalmado. "El 25 de agosto llegué a Santiago y el 26 estaba saliendo de nuevo desde Sarria".

Las 40 peregrinaciones del párroco fueron a través del Camino Francés, y todas han partido desde Sarria, ya que para José Luis el concello es un buen punto de inicio y la Francesa la ruta que más se adapta a sus necesidades. Al ser grupos grandes, asegura, "nos da más cobertura a nivel de infraestructura".

A pesar de repetir 40 veces la misma ruta, el párroco todavía no ha terminado con ella. "La gente me pregunta si no me canso de hacer el mismo recorrido, y yo siempre contesto que el Camino es el mismo pero que las personas son distintas, por lo que cada Camino es completamente diferente". De hecho, para el próximo año ya tiene cuatro colegios agendados. Con el primero saldrá desde Sarria después de Semana Santa.

El número de peregrinos en el Camino Francés creció casi un 6% en verano

La ruta brinda a Castillo cosas maravillosas. "Disfruto mucho recorriéndolo, con la naturaleza y con el paisaje, con la gastronomía, pero de lo que más disfruto es de mi misión, que es la de acompañar a los peregrinos en ese caminar". Además, para él es ya una ruta de confianza, en la que "tenemos gente que para nosotros es ya como familia, de albergues, restaurantes y otras personas que vamos descubriendo".

La espiritualidad en el Camino de Santiago

Para él, lo más importante es la espiritualidad. "Hay una tónica general en lo que la gente va buscando cuando peregrina a Santiago. Siempre digo que nosotros vamos con la idea de hacer el Camino, pero es el Camino el que nos hace a nosotros, porque ese Camino se escribe con mayúscula y es Jesucristo. Este sendero nos lleva a lugares a los que no hemos ido nunca, y esos lugares no son físicos. Hay que dejarse hacer por el Camino. Peregrinar hacia dentro para poder peregrinar hasta Santiago".

A lo largo de sus 40 peregrinaciones como guía espiritual, ha podido comprobar cuál es el efecto de la ruta sobre las personas a las que acompaña. "El impacto en ellos es tremendo. Siempre les advertimos que Santiago es el comienzo del Camino, porque hay un antes y un después tras terminarlo. Cuando uno vuelve a su realidad se da cuenta de que ha cambiado por dentro, porque no se ven ni se valoran las cosas de la misma manera", asegura.

Él mismo se ha ido trasformando con cada recorrido. "Me ha ido configurando. Cuando predico siempre digo que Cristo es el camino, y descubrirlo precisamente en el Camino de Santiago ha sido algo grande. La capacidad que tiene para transformar tu vida es una de las cosas que más me ha impactado".

Pero no todo lo que se ha encontrado en sus peregrinaciones ha sido positivo. "Se está volviendo un parque temático, cada vez es más turismo barato, ruta gastronómica o ruta de senderismo. El Camino tiene su identidad y tenemos que recuperarla". Es por eso por lo que no le gusta recorrer el itinerario en los meses de julio y agosto, "porque hay más 'turigrino' que peregrino".

Una eucaristía inolvidable

Durante las 40 rutas, el cura José Luis ha tenido tiempo de experimentar vivencias inolvidables. Una de las más recientes tuvo lugar este año, durante una misa que ofició.

"Celebrábamos la eucaristía en un parquecito de O Pedrouzo, cuando llegaron tres señores preguntando si podían unirse. Cuando terminamos se abrazaron llorando y me dieron las gracias. Venían desde Argentina y habían empezado el Camino en Avilés. Estaban buscando una eucaristía que los llenara y con nosotros la encontraron. Para ellos fue una experiencia muy grande y a nosotros nos descolocó y nos emocionó".