José Antonio García repetirá como candidato del PP a la alcaldía de Sarria en 2019

El portavoz del PP en Sarria y exalcalde, José Antonio García, ha recibido el apoyo del comité ejecutivo local para encabezar de nuevo la candidatura de este partido a las elecciones municipales del próximo año.

La decisión fue adoptada durante una reunión celebrada en la noche del viernes en la sede del PP de Sarria en presencia de medio centenar de personas, en el transcurso de la cual García se postuló como candidato recibiendo un respaldo "unánime", explicó.

La propuesta del comité local deberá ser refrendada por el partido en Lugo, que será quien proclama al alcaldable en el municipio. Aunque este paso todavía no ha sido dado, todo apunta a que no habrá sorpresas de última hora.

Se trata de la quinta vez que José Antonio García concurre como cabeza de lista a unos comicios municipales y será también la del desempate. En dos de las ocasiones alcanzó la alcaldía: en 2003, entonces como independiente, con el apoyo de los populares y de la exnacionalista Sabela Caldas, y en 2011, cuando obtuvo mayoría absoluta bajo las siglas del PP. En 2007 y 2015, con sendos gobiernos del PSOE en coalición, ejerció de portavoz del grupo mayoritario en la bancada de la oposición.

"Estamos moi optimistas, con moita ilusión e con unión para traballar", aseguró García, quien insistió en que "imos facer un esforzo forte e traballar dende este mesmo momento" de cara a la cita electoral del mes de mayo.

"Foi unha lexislatura nefasta para Sarria, cunha xestión lamentable nestes catro anos", opinó. Entre otros asuntos, citó "a morosidade do Concello nos pagos, o incumprimento das promesas electorais de PSOE e BNG, a incapacidade para resolver problemas, creando algúns onde non os había como no caso da canceira, o retraso de nove meses na concesión de licenzas de urbanismo ou a neglixente actuación do goberno coa obra de Ponte Ribeira".

Se refirió también a la "perda de servizos en Sarria", como los turnos de noche de la Policía Local, reducidos a fines de semanas y festivos. "Foron catro anos de absoluto incumprimento, nos que só salva un pouco os mobles o plan único da Deputación, que permite a obra de Diego Pazos", añadió.

Según dijo, "gañamos as tres últimas eleccións porque o pobo confía en nós". "A meta sempre é a maioría absoluta, sabemos que é difícil pero queremos facer un grande equipo para traballar con unidade e ilusión", insistió.

La candidatura de García es la segunda que se conoce después de la de Efrén Castro, que lidera el BNG. También trabajan en la confección de sus proyectos PSOE, Podemos, CxG y Ciudadanos, este último con un expopular, Luis Álvarez Rey, como coordinador. Tampoco se descarta una lista de Manuel Sangil, ahora en el grupo popular, ni la del independiente José Manuel Bello o los dos no adscritos, además de En Marea.

Habrá nuevas incorporaciones

El PP elude dar nombres del resto de la candidatura, pero deja entrever que habrá renovación en otros puestos. "Temos capital humano e vaise incorporar máis xente. Queremos facer un grande equipo. Hai moita xente nova que quere participar", dijo.

Según avanzó García, "imos facer grupos de traballo e un comité de preparación das eleccións, para traballar na coordinación da campaña".