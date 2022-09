José Antonio García renuncia como portavoz del grupo municipal del PP de Sarria

El exalcalde y expresidente del PP de Sarria, José Antonio García, anunció este martes su renuncia a continuar como portavoz del grupo municipal de este partido en el Concello. Según explicó, se trata de una decisión "coherente" con el proceso iniciado hace unos meses para la renovación del PP sarriano, del cual seguirá formando parte como concejal.

García propuso como sustituto a José Manuel Bello, al ser el relevo más "lóxico" dentro del grupo municipal dado que es el actual viceportavoz. Su planteamiento tendrá que ser ratificado por el partido y, en caso de hacerlo en las próximas horas, Bello podría estrenarse como la voz de los populares en el pleno del jueves, que tendrá como asunto principal los pagos del Ibi.

Tras 14 años como presidente del PP de Sarria, José Antonio García comunicó hace unos meses su decisión de dar un paso un atrás. El pasado fin de semana, se celebró el congreso local, en el cual resultó elegido como nuevo presidente Fernando Carlos Rodríguez. "Nesa liña de coherencia que levo feito durante este último ano creo que o seguinte paso é a renuncia a seguir como voceiro", señaló García, quien, no obstante, ofrece colaboración total al partido.

"Como concelleiro, militante do PP e afiliado seguirei traballando todo o que poda para que Sarria un alcalde popular en maio do 2023", afirmó, al tiempo que tuvo palabras de agradecimiento para todos los concejales que le acompañaron durante los muchos años que ejerció como portavoz y para "toda a xente do PP que sempre me amosou tanto cariño". "O meu compromiso con todos eles é seguir apoiando lealmente o proxecto que presente o meu partido", añadió.