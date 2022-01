José Antonio García deja la presidencia del PP sarriano después de catorce años

El sarriano José Antonio García deja la presidencia del PP local tras 14 años al frente del partido, decisión que considera la más "honesta" y "coherente" después de que el pasado octubre comunicara que se abría un "período de reflexión" en esta agrupación de cara a las elecciones municipales de 2023.

"Creo que é importante acompañar aquela reflexión de xestos", señaló este jueves el concejal, quien continuará como edil y portavoz del grupo municipal de los populares durante lo que resta de mandato. "É un xesto honesto e unha decisión xenerosa, nítida e transparente", añadió.

Su decisión la comunicará a los afiliados este viernes en una reunión que se celebrará en el hotel Alfonso IX y en la que también estará la presidenta provincial de la formación, Elena Candia.

El concejal encabeza el PP local desde 2008, cuando sustituyó a Fernando Carlos Rodríguez. Cree que "despois de tantos anos" es el momento de dar un paso atrás y trabajar todos "de forma consensuada" de cara a preparar las elecciones municipales para "que Sarria non siga cun goberno con dispendios, incumprimentos".

Su decisión de dejar la presidencia indica que no volverá a encabezar la candidatura del PP a los comicios de 2023, pero García prefiere no confirmarlo claramente y aseguró estar "sempre a disposición do partido, do que decida".

El edil insistió en que no abandona el PP de Sarria, el cual es un "partido unido, no que non hai tensións". En esta formación lleva desde hace 15 años. García llegó al Ayuntamiento en 1999 como concejal independiente y en 2003 se convirtió por primera vez en alcalde, para lo que contó con el apoyo de los populares y una concejala tránsfuga, Sabela Caldas. Ya en 2007 encabezó la candidatura del PP y en 2011 fue elegido de nuevo regidor ya bajo las siglas de este partido.

García fue también diputado autonómico y provincial. En este último puesto se mantuvo hasta el pasado octubre, cuando renunció a su acta para que entrara el samonense José Fernández, tal y como habían acordado en su día por escrito entre los concellos de la comarca de Sarria. En aquel momento se plantearon dos opciones: repatirse el mandato entre Sarria (García) y Samos (Fernández) o bien entre O Incio (Héctor Corujo) y Láncara (Santiago Cubillas) ganando en una votación la primera alternativa.

José Antonio García dejó así su escaño en la Diputación Provincial, donde ejercía también como viceportavoz del grupo popular. Su marcha se hizo efectiva el 26 de octubre y su sustituto tomó posesión el 19 de noviembre.

Desde el partido, le encomendaron entonces llevar la coordinación y asistencia "político-técnico-administrativa" con las agrupaciones locales de la provincia de cara a las próximas elecciones municipales, labor en la que continuará.

Será formada una gestora a la espera del nuevo congreso

Ante la retirada de José Antonio García el siguiente paso será, indicó el edil, la creación de una gestora, «na que estemos todos, eu tamén participarei».

Ahora se abre el período de la convocatoria de los congresos locales después de que tuviera lugar el provincial y «en Sarria tamén toca».

El último que se celebró en el municipio fue el 13 de septiembre 2013, en el que no se presentó ningún otro candidato y salió reelegido García con el apoyo de la militancia. A ese encuentro estaban llamados medio millar de militantes. Nombró una ejecutiva formada por 20 miembros y, a mayores, designó a otras 30 personas para la junta directiva.

El anterior congreso se había celebrado en 2008 con dos opciones, García y Fernando Díaz Copa, obteniendo el primero el 70% de los votos.

Ya en el año 2015 el entonces concejal popular Manuel Sangil solicitó un nuevo congreso para elegir presidente local, puesto al que se postulaba. Sin embargo, la dirección provincial descartó su celebración.