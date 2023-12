O sarriao e director do Conservatorio Profesional de Música da Coruña, Jesús López Prado, decidiu emprender un novo proxecto como director da nova Banda de Música da Comarca de Sarria, á que se uniu recentemente "sen dubidalo". Logo de comezar a súa carreira na vila con tan só doce anos, o clarinetista sacou as oposicións na banda militar con 17 e marchou a Madrid, onde terminou de formarse e, logo de dar clases nos conservatorios de Ourense e de Lugo e tamén nas bandas de Sober, Melide e As Pontes, comezou logo como director do Conservatorio da Coruña hai 20 anos. Agora compaxínao co seu novo cargo en Sarria, un proxecto co que di estar "moi ilusionado".

Nace unha nova banda de música na comarca e volve á súa terra natal. Como xorde a idea de dirixir esta agrupación?

Púxose en contacto comigo Adrián, un dos membros fundadores deste proxecto, que ademais é exalumno meu de clarinete no Conservatorio da Coruña. Desprazouse ata alí mesmo para contarme a súa idea e díxome que querían contar comigo.

E vostede aceptou enseguida?

O seu proxecto pareceume moi ilusionante e aínda por riba en Sarria, na miña vila, así que dixen que si sen dubilado. Se a xente da comarca se involucra nel penso que podemos formar un moi bo equipo. Vexo futuro na banda e a min gústame apoiar todo o relacionado coa actividade cultural. Unha banda coma a nosa axuda moito a dinamizar a vida cultural da comarca, así que sinto moito orgullo por ela.

E logo da inauguración da banda na casa da cultura da localidade, que será o próximo?

Estamos preparando o concerto de Nadal. Aínda non temos data, pero aí andamos cos ensaios e tamén temos en mente varios proxectos relacionados cos distintos concellos da comarca. En Sarria queremos facer ademais un pasarrúas por Reis e a intención é continuar activos. A resposta e o traballo dos músicos da agrupacion é moi boa, e a min iso ilusióname moito.

Recorda vostede a súa andanza na escola de música de Sarria? Como foron os seus inicios?

Dende logo. Gardo un moi bo recordo, e algo que sempre lles digo aos meus alumnos e alumnas é que non esquezan as súas orixes, o lugar no que aprenderon, porque iso é o máis importante. Eu formeime na escola de música de Sarria, e logo tiven que marchar coma tantos outros músicos para continuar a miña formación.

E na actualidade, cal é súa relación co municipio?

Meu pai vive en Sarria, eu crieime aquí e o meu fillo toca na banda, así que a vinculación é moi estreita e veño sempre que podo.

E como ve o panorama musical?

Vexo que a evolución é boa. No noso caso non atopamos demasiadas portas pechadas, e iso é moi importante cando nace un proxecto coma este porque é a mellor forma de que saia adiante. En Sarria hai moita vida musical e de aquí saíron grandes músicos como é o caso de Abraham Cupeiro. O único que boto en falta como sarriao e como músico é que a vila non teña un auditorio onde poder tocar e ao que poidamos traer bandas grandes, porque incluso nós tivemos que deixar xente fóra o día da nosa primeira actuación na casa da cultura por falta de prazas.