Jaime Veiga: "Cando me retire quero facer grandes festas con Bustamante e Civera"

Dende hai uns anos, o nome de Lampazas soa con forza en Barcelona da man do empresario Jaime Veiga, Fillo Predilecto de Samos, quen tomou a denominación da súa aldea natal para bautizar dous restaurantes. Agora, segundo explica, acaba de ser proposto para unha distinción polo colectivo de empresarios galegos no exterior ao tempo que se propón recuperar dentro duns anos as afamadas festas que levaron ata Lampazas os mellores artistas do momento.

En que consiste ese nomeamento que lle propuxeron?

Propuxeron nomearme galego do ano por elevar o nome da miña terra fóra de Galicia e eu propúxenlles á súa vez que distinguisen a un misioneiro galego no exterior ou médico sen fronteiras polo seu labor social. Agradezo os recoñecementos, como cando me nomearon no 2002 empresario do ano do ocio nocturno, porque valoran o traballo, pero non me vanglorio.

Cantos restaurantes forman agora mesmo o grupo Lampazas, do que vostede é director comercial?

Tres. A Pulpería Can Lampazas, que abriu no 2016 co mellor polbo do mercado, que mandan dende Lugo. No 2017 abriu Can Lampazas Buenos Aires, cunha carta con gran variedade de peixes salvaxes que me serven diariamente de Galicia. E en carnes tamén uso só Tenreira Galega Suprema que a mandan de Santa Comba de Lugo. O último foi no 2018 a Bodega Genín, que leva o nome de meu pai, con cociña típica da avoa.

Aínda ten negocios de ocio nocturno na Cidade Condal?

Non, dende hai dez anos xa non teño ningunha relación coa noite, dedícome exclusivamente aos restaurantes. E teño pensando abrir un novo restaurante galego, posiblemente en Madrid. Sería en 2025 porque un restaurante tan grande como os que teño supón máis de seis meses de obras.

A pulpería Can Lampazas foi crecendo de ano en ano e pechará este con cerca de 100.00 clientes

Que capacidade teñen entón?

Sobre 500 persoas entre os tres. A polbería ten un éxito estrepitoso. Temos 50.000 seguidores nas redes sociais e en Tripadvisor estou no posto 95 de 7.900 restaurantes de Barcelona. Trouxen un mestre polbeiro dende Becerreá. Córtase o polbo na entrada do restaurante, do caldeiro ao prato, como en calquera feira de Galicia. Este ano Can Lampazas cerrará con cerca de 100.000 persoas. De ano en ano fomos crecendo e agora estamos ao 100% de capacidade.

Pensa na opción de ampliar?

Non cabe posibilidade pola súa localización. Nesa zona da Avenida Paral.lel a alcaldesa anterior suspendeu as licenzas novas. Se pudiese ampliar faríao sen dúbida.

O persoal é tamén galego?

O 90% si, pero a maior parte fala catalán. Debemos integrarnos no sitio onde estamos. Eu sempre pensei que o activo máis importante dunha empresa de hostalaría é o persoal que a compón. Se son galegos moito mellor porque coñecen perfectamente o produto do país. Iso require custos máis elevados de persoal, pero a empresa asúmeos por ter calidade.

E pensa recuperar as festas de Lampazas, que tanta sona tiveron no seu día e por onde pasaron dende El Fary a Norma Duval?

Se Deus quere cando cumpra os 65 anos vou facer unhas grandes festas outra vez e traerei os dous cantantes que máis éxito tiveron en Lampazas, que son Bustamante e David Civera, e as orquestras París de Noia e Panorama. Será o 8 de xullo de 2027. Xa fixen a reserva das orquestras.

Por que deixou de celebralas?

Eu sempre dixen que as festas naceron por miña nai e morreron con miña nai, que faleceu vai para tres anos. Como excepción, vou facelo no 2027 porque é cando me retiro profesionalmente.

De todos os artistas que pasaron por alí, houbo algunha actuación que lle fixese especial ilusión?

A que máis con moita diferenza foi Manolo Escobar porque foi a que me pediu miña nai, sobre todo cando lle dedicou a canción ‘Madrecita Maria del Carmen’.

Miguel Ríos nin o pensa, non?

Iso de ningunha maneira, baixo ningún concepto, porque foi un impresentable profesionalmente falando. Teño constancia de que dixo «en esta puta aldea no me molesto en actuar». Tiven un xuízo por incumprimento de contrato porque cobrou todo o caché e gañeino, pero no Constitucional perdín porque considerou que non actuou por climatoloxía adversa.

De cara ao futuro, ten algún proxecto empresarial en Galicia?

Non, pero a Galicia vou moi a miúdo, case cada mes. Son os días máis felices os que estou na aldea de Lampazas coa miña familia.