Jaime Regueiro Rivas fixo un alegato á paz no seu pregón de Semana Santa

Logo dunha misa na honra da Virxe das Dores na igrexa de Santa Mariña, chegou o turno da lectura do pregón da Semana Santa en Sarria por parte do empresario sarriao Jaime Regueiro Rivas na capela do Perpetuo Socorro, tamén coñecida coma a Capela do Marqués. Durante o seu discurso, remarcou a importancia da paz e de "matar o egoísmo" na sociedade actual. O acto foi presentado polo colaborador deste xornal, Javier Conde. O Concello de Sarria deulle un agasallo a Jaime Regueiro.

O pregoeiro fixo especial mención aos conflitos que, na actualidade, están asoballando Ucraína e Gaza. Sobre o primeiro, o autor sinalou que "hay una guerra aquí cerca, hay un invasor feroz, que amenaza nuestra seguridad y la de tantos".

"¿Escuchan el llanto de las madres de los niños que murieron y siguen muriendo en Gaza y sus alrededores sin saber porqué?", preguntou o propio Jaime Regueiro en relación ao conflito entre Israel e Palestina.

O empresario fixo mención a varios dos seus antecesores. En primeiro lugar, citou a intervención de José Luis Oñate García de la Rasilla, o marqués de Ugena, do ano 1998 e á artista Ana María Lombraña no 2009.

O empresario sarriao mencionou a diferentes pregoeiros doutros anos para enxalzar aspectos das súas mensaxes

O sarriao deu cabida aos problemas da globalización, destacando que "ahora, el mundo cabe en una mano, ese aparato es como un brazo o una pierna, ya extensión del cuerpo" referíndose aos teléfonos móbiles. "Con tanta información y estamos extraviados", afirmou o empresario sarriao en relación ao auxe dos dispositivos.

O propio pregoeiro invitou a todos os presentes a que tomasen a celebración da Pascua como "días de encuentro, con nosotros mismos y con los que nos rodean, que a veces solo esperan una mirada que los reconozca, un saludo, una mano sobre el hombro".

Ademais, quixo adicar o acto á súa familia antes de centrarse na palabra anunciar. "Anunciemos todos un nuevo día. Anunciemos que aquel sacrificio que celebramos nos hace más buenos, más solidarios y comprometidos" declarou o homenaxeado no pregón da Semana Santa, que finalizou coa actuación da Coral Polifónica de Sarria.

O próximo acto da Semana Santa sarriá terá lugar o coa bendición dos mesmos ás 12.00 horas na igrexa do Convento da Merced, e a saída da Procesión da Burriña ata a igrexa da Nosa Señora do Rosario, onde se celebrará unha misa cantada por Voces Novas de Sarria ás 13.00.