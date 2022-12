A investigadora do son popular

Profesora, gaiteira e cantareira, Carme López Fernández converteuse no 2017 nunha das primeiras luguesas en obter a titulación superior en gaita. Cinco anos despois, esta moza de Rubián de Cima (O Incio), interesada dende moi pequena pola música tradicional, segue a marcar fitos coa presentación da súa tese de doutoramento, pionera en abordar dende unha perspectiva académica un repertorio popular.

"Compilación, análise e uso didáctico do repertorio vocal acompañado de percusión de man como parte do patrimonio inmaterial galego. Estudo dun caso representativo" é o título que leva esta tese, cualificada polo tribunal con sobresaínte cum laude.

Foi defendida en novembro e elaborada dentro do programa de doutoramento "Novas perspectivas en comunicación, documentación e humanidades", que se desenvolve na Facultade de Humanidades do campus de Ferrol, pertencente á Universidade da Coruña.

Esta investigación supón unha ampliación do traballo de fin de estudos de Carme López, adicado ao repertorio tradicional do núcleo de Liñares, no concello ourensán de Avión, tomando como punto de partida o arquivo privado de Xisco Feijoó, con gravacións que comezan no ano 1993.

A maiores, esta moza fixo un intenso labor de campo na propia aldea, contactando con ata 15 informantes -a maior delas, Sira Paz, de 88 anos de idade-, para o que contou coa colaboración de Álvaro Carballo e Artur Puga.

Malia que os inicios non resultaron doados ao coincidir coa pandemia de covid, a acollida que recibiron foi moi boa e a materialización da tese supuxo unha alegría para as mulleres de Liñares.

Lata de pemento

Elas non só cantan senón que tamén tocan unha percusión formada por varias pandeiretas e unha lata de pemento, nun claro exemplo do emprego dos recursos da contorna para facer festa e baile. "Tocar ben a lata era algo de prestixio", conta Carme López, que plasmou todo este repertorio popular en partituras utilizando para iso un método ideado por Xisco Feijoó.

Na súa tese, esta profesora interina da área de Didáctica da Expresión Musical da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela analiza tamén os usos e funcións que cumprían as pandeiradas, eses encontros que naceron co obxectivo de mocear e que foron desaparecendo cando a aldea quedou baleira a mediados do século pasado por causa da emigración, que nesta zona de Ourense tivo como principal destino México.

Co fenómeno migratorio, as Casas de Galicia espalladas por distintas localidades, foron as conservadoras dese patrimonio ata que o retorno dos emigrados provocou unha explosión festiva alentada por asociacións folclóricas e investigadores que chegaron ás aldeas preguntando polas celebracións de antano, explica.

Danza de arcos

Mestra tamén de Canto Popular na Escola Municipal de Música Tradicional de Vigo (E-Trad), esta recuperadora de sons está inmersa xa nun novo proxecto moi relacionado co seu concello natal. Xunto a Álvaro Carballo e Artur Puga iniciou un estudo sobre as danzas de arcos da Cervela, tradición con séculos de historia que se recrea cada ano a finais de agosto nesta parroquia do Incio. O pasado verán xa estivo pola zona e, de cara a este inverno, proponse visitar as vivendas para recabar máis datos para un estudo no que tratará de amosar "como a propia aldea se autoxestiona" para manter estas danzas ancestrais.