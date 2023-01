Las inundaciones abren de nuevo el debate del plan de encauzamiento

Las inundaciones del domingo en Sarria traen de nuevo a la actualidad el polémico plan de encauzamiento de los ríos. ¿Este proyecto al completo evitaría o no que el agua anegara inmuebles? Mientras algunos grupos políticos aseguran que sí, otros opinan que podría aliviar las avenidas, pero no impedirlas al ser una gran cantidad de lluvia en poco tiempo.

El proyecto de encauzamiento fue presentado en 2011 por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) y suponía actuar en 3,5 kilómetros de los márgenes del río Sarria y otros dos en el Celeiro. De este solo se realizaron, con oposición vecinal, obras en la zona del Malecón y el puente de la Rúa Castelao, iniciadas en 2013.

El alcalde, Claudio Garrido, estaba también al frente del Concello cuando se presentó el proyecto, con un coste de "24 millones de euros" y para el que había "comprometida" financiación. El regidor, de Camiña Sarria, defiende que "evitaba las inundaciones en todo el casco urbano". Pone el ejemplo de As Insuas, donde se construiría una mota como la existente junto al centro de salud, por la que, se podría pasear, explica. En este barrio se anegaron varios inmuebles y con la mota "el agua no llegaría a las casas".

Garrido critica que se perdieran fondos para este proyecto y que el gobierno municipal del PP ejecutara las obras en el Malecón, "para embellecerlo, como decía, y fue una "desfeita", cuando el plan debería servir para parar inundaciones". Afirma que hay dos zonas con más riesgo de riada (As Insuas y Ribela), en las que se podría haber realizado el encauzamiento.

Su exsocio de gobierno, Benjamín Escontrela (de Galicia Sempre), considera que con las obras que figuran en el plan, como construir motas desde la Rúa Castelao hasta la Ponte Vella, "modificar" esta última "para que no retenga agua" y encauzar el río Celeiro, "serían suficientes para este tipo de inundaciones". "Las motas elevarían el cauce del río en uno o 1,5 metros, casi al nivel del Malecón, y todo eso a un lado y a otro del campo del río y Río Sol salvaría mucho", opina.

El secretario local del PSOE, José Manuel López Torre, afirma que el proyecto del encauzamiento sería "moi positivo, solucionaría as inundacións"al tener los cauces "moita más capacidade". "Ese é precisamente un dos obxectivos do plan", apunta.

Por su parte, el portavoz del PP, José Manuel Bello, piensa que sería "positivo", pero no evitaría las avenidas. Cree que solo "aliviaría a problemática" ante inundaciones como la del domingo, "con fortes chuvias en pouco tempo". "Foi en moitos sitios de Galicia e lugares co río canalizado tamén sufriron asolagamentos", dice.

El popular afirma que la "clave" está en la limpieza de los ríos. "Antes aos veciños permitíaselles limpar, pero agora desde a CHMS non se permite tocar os ríos. A maleza e as árbores que caen por temporais ou outros motivos quedan no cauce", se queja.

El portavoz del BNG, Efrén Castro, opina que el encauzamiento "podería mellorar" la problemática, pero no solucionarla. Las inundaciones, apunta, se produjeron en toda la provincia, en zonas llanas, ante la gran cantidad de agua caída. "Creo que non hai maneira de canalizar un río cando leva tanta auga", añade.