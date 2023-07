"Intento evitar os chistes casposos de cuñado porque non van conmigo"

Pablo Meixe (Ordes, 1993) comezou a facer teatro con 14 anos, e, dende entón, o ordense tivo claro que o seu era o mundo do espectáculo. Despois de moitos shows e de lograr máis dun millón de seguidores en TikTok cos seus vídeos, o humorista chega este domingo a Sarria xunto a David Amor e Danny Boy-Rivera nun espectáculo en clave cómica para todos os públicos a partir das 20.30 horas no Meigallo.

Esta será a súa primeira vez na localidade de Sarria?

Xa estiven dúas ou tres veces na vila. Primeiro viñen para ver un amigo, e logo para actuar. A verdade é que teño moitas ganas de volver, porque tiven moi boa experiencia ata o momento, e non creo que me defraude.

Que poderá ver o público no espectáculo de este domingo no Meigallo?

A xente que veña atoparase cun monólogo de comedia bastante familiar. Está sacado do meu propio show ‘Quen aguanta isto?’, no que recollo esas pequenas cousas do día a día que ás veces pasan un pouco desapercibidas. Agardo que o público se sinta moi identificado e, sobre todo, que lle faga moita graza.

Como pasou de estudar Ciencias Medioambientais en Ourense a apostar pola comedia?

Non foi algo que chegase de súpeto. Eu fixen o meu primeiro monólogo aos 19 anos en Ourense porque era algo que me atraía moito. Xa dende pequeno pasaba horas escoitando os grandes humoristas, así que decidín probar e, ao final, non saíu de todo mal.

Como foi o camiño ata que conseguiu poder vivir do seu humor?

Ata hai un ano e medio non gañaba o suficiente para poder vivir como cómico, e tiña que compaxinalo con outros traballos. Pero non me queixo. Isto é unha carreira de fondo, e os comezos nunca son sinxelos. Ao final, os esforzos van dando os seus froitos e agora estou moi contento por poder facer da miña paixón a miña profesión. As redes sociais xogaron un papel fundamental. Dende que comecei a subir vídeos a Instagram e a TikTok, durante a pandemia, funcionaron moi ben e esa audiencia deume un gran empuxón para levar os meus shows ao teatro.

Contaba entón con referentes?

Por suposto, e sigo contando. Aquí en Galicia sigo moito a David Perdomo e Isabel Risco. Tamén me gusta Ana Morgade e consumo moita comedia estranxeira. Destacaría o cómico australiano Jim Jefferies ou a Tim Minchin. Gústame consumir monólogos en galego, castelán, inglés...non me importa o idioma sempre que me fagan rir. Ao final, son o que son grazas a todos eses referentes.

A que cre que se debe o seu éxito?

Non o sei. Eu fago unha comedia moi situacional e moi branca, é dicir, diríxome a todos os públicos. O único é que intento evitar os chistes casposos de cuñado, ese humor non vai comigo.

E a inspiración? Como chegan as musas ata vostede?

Intento pensar en situacións que todos coñecemos. A vida cotiá é a miña inspiración. Dende ir á consulta dun dentista ata facer a compra nun supermercado. Un dos meus vídeos máis virais foi un no que facía de profesora de inglés, e tamén outro que gravei co can do meu veciño co que conseguín máis de sete millóns de visitas.

E agora que leva tres meses en Madrid, bota de menos a terra?

Un chisquiño. Mudeime para buscar máis oportunidades laborais, pero sigo vindo de forma recorrente a actuar e a ver á miña xente. En novembro sacarei un novo espectáculo moi completo cunha xira, así que estou moi ilusionado.

Notou un ‘choque humorístico’ á hora de facer comedia dende Madrid dado que os seus shows son moi retranqueiros?

Totalmente. Sei que en Madrid hai chistes que non funcionan, ao igual que ocorre no resto de España. En Galicia adoito actuar en galego e fóra en castelán e, ao final, cambias todo. No mundo da comedia non vale cunha simple tradución porque a lingua cambia o contexto por completo. Hai que adaptarse en función do público ao que te dirixes.

Que é o máis difícil do oficio de cómico?

Aprender a lidiar coa reacción do público. Ao principio pensas que vai ser chegar e encher, pero hai lugares nos que non vas ter éxito. Sempre contas con algunha mala experiencia. Unha vez tiráronme os xeos do cubata, e outra vez que actuei nun bar xusto despois da final da Champions, foise todo o mundo e quedei só co camareiro e cun señor que nin sequera me prestaba atención.

E nin sequera así se botou para atrás?

Non, porque é parte do oficio. Non sempre vas gustar. É así. Está claro que crea certas inseguridades, pero pásanos a todos, independentemente da profesión. Aprendemos a lidiar coa síndrome do impostor como podemos.