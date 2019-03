Innovación 'made in' Sarria

La localidad de Sarria, con merecida fama de emprendedora, es territorio de un grupo de empresas punteras en sus sectores. Entre ellas se cuenta Galimplant, pionera en el ámbito de los implantes dentales que, en una década de trayectoria, ha logrado estar presente en varios países.

Se gestó como un "reto profesional" de la mano de Jesús Pato Mourelo, quien ejerce como dentista desde 2001 y como protésico desde 1990. Apoyado por un equipo de amigos odontólogos y docentes vieron un nicho de mercado en la elaboración de implantes dentales. Y, a tenor del resultado, no se equivocaron. Comenzaron con el proyecto y los estudios previos en 2007 y, en noviembre de 2009, nació como tal Galimplant.

"Cuando se empezó no había nada. Era Jesús y su idea, no tenía personal ni medios. Poco a poco fue construyendo todo hasta lo que es hoy; una dimensión totalmente diferente", explican Mirela Ferizovic, gerente de la firma, y César No, responsable de márketing, quienes definen Galimplant como "la única empresa en Galicia que se dedica a la comercialización y venta de implantes dentales".

Instalada desde 2014 en un edificio de la Rúa Benigno Quiroga, ha evolucionado "a un ritmo muy elevado de cuatro años para aquí". En esta sede se realiza "el 95%" del proceso de fabricación. El 5% restante, que corresponde a la "microtornillería", se elabora en otra empresa en España que trabaja bajo las directrices de la firma sarriana. El objetivo "en un futuro muy próximo" es poder realizar el proceso completo en Sarria.

Un total de 54 personas (en su inmensa mayoría vecinos de Sarria) conforman en estos momentos la plantilla, cifra que asciende a 83 en el conjunto empresarial impulsado por Jesús Pato. De ellas, 22 pertenecen a la red comercial repartida por España y Portugal, mientras que el resto se distribuye entre los departamentos de administración, márketing, calidad -"todos los años tenemos auditorías de un organismo certificado y estamos sujetos a inspecciones del Ministerio de Sanidad"-, producción, expedición, atención al cliente y 3D.

Pero, ¿qué es lo que allí se fabrica? Ni dientes, ni tornillos. El implante dental es "el producto sanitario que queda dentro de nuestro cuerpo", resume Mirela Ferizovic. De ahí que tenga que ser fabricado bajo unos estrictos controles.

En la sede de Galimplant existen las denominadas salas blancas, con un ambiente controlado "en el que no haya bacterias ni contaminación de ningún tipo porque el implante acaba dentro del cuerpo". La empresa sarriana fabrica tanto el implante, para el cual se utiliza titanio grado cuatro, como "el pilar que va encima y todo el instrumental: las cajas quirúrgicas, la llave, la fresa...".

Los clientes de estos productos son profesionales del sector, tales como odontólogos, implantólogos o cirujanos maxilofaciales. "España es nuestro mayor mercado junto con Portugal, pero también estamos presentes en distintos países de Europa, en Dubai, donde tenemos una distribuidora, en Colombia y en la República Dominicana. Estamos en un momento de expansión, participando en eventos y congresos en todo el mundo y estableciendo nuevos horizontes", señala la gerente.

Además, el pasado año la empresa sarriana desarrolló un nuevo implante dental, el llamado zigomático, orientado a "personas que no tienen el hueso normal para poder colocar los implantes convencionales". "Somos la única empresa que hay en toda España que se dedica a ello", añade.

Jesús Pato se muestra orgulloso de la evolución de la firma que fundó, la cual también colabora con distintas universidades. "Empecei con moita ilusión e nunca me imaxinei que podía chegar aos niveis nos que está. Foi con moito esforzo e sacrificio, investindo o diñeiro que gañaba na clínica, que foi a que xerou o capital inicial para montar a nova empresa", afirma. Según dice, "tiven a sorte de coñecer a moitas persoas que creron e apostaron por min e tamén lle debo o éxito ás persoas que traballan en Galimplant, que son xente doutro planeta".

De cara al futuro, avanza que "imos seguir crecendo, primeiro coa creación dun centro de formación odontolóxica en Sarria e despois cun centro de mecanizado, polo que nos vindeiros cinco anos esperamos poder chegar aos 150 traballadores", indica Pato.

El proyecto más inmediato será un congreso internacional en el mes de septiembre en Santiago de Compostela, el cual contará con una veintena de ponentes de varios países y prevé reunir a unas "1.200 o 1.300 personas", apunta César No. Recuerda también que la empresa tiene en marcha una línea de patrocinios deportivos tanto con clubs de Sarria como a otros niveles, dentro de los cuales "en 2020 el equipo Galimplant afrontará el reto del rally Dakar".