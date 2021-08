"La inmigración es necesaria en el desarrollo de Europa"

Hace 30 años el sarriano Antonio Díaz de Freijo, tras regresar de las misiones en Burundi, puso en marcha la asociación Karibu en Madrid para ayudar a los inmigrantes subsaharianos. Karibu significa bienvenida en la lengua swahili. Eso es lo que trata el colectivo, dar una bienvenida a los inmigrantes africanos, y cada año atiende a entre "8.000 y 10.000" personas.

El sacerdote sarriano, quien forma parte de la orden de La Merced, dejó hace alrededor de un año la dirección de Karibu, pero continúa en primera línea trabajando con el colectivo. Él fundó la asociación cuando comenzaban a llegar los primeros africanos a Madrid.

"Nos encontramos el grave problema de la desprotección de la inmigración subsahariana, empiezan a llegar y no hay ninguna estructura de apoyo y acogida", recuerda Díaz de Freijo, quien estos días se encuentra de vacaciones en Galicia. Aquellos inmigrantes se instalaron en Plaza de España, en pleno centro de la capital, y en unas viejas naves de Renfe.

A partir de ahí comenzaron a ayudarlos, creando la asociación como tal en 1991 como un "centro de formación y protección de la inmigración africana". Trabajan especialmente con menores de edad no acompañados y mujeres, las cuales "se han convertido en un arma de guerra".

Karibu fue creciendo con el paso de los años y hoy, con unos 140 voluntarios, dispone de una sede central, un centro sanitario, un centro de formación, otro de formación y promoción de la mujer y una red de albergues de acogida, tres para menores y otros dos para mujeres "en situación de vulnerabilidad y de necesidad de protección". En la asociación se encontraron con situaciones difíciles, como malos tratos a niños y mujeres, violación y explotación de féminas...

Según explica el sacerdote, desde Karibu disponen de distribución de alimentos y ropa y buscan dar una formación y una asistencia sanitaria y fórmulas para la legalización de las personas, que "no existan ilegales en nuestro país".

También promueven dar una "protección adecuada y necesaria" para los menores no acompañados, "una de las cuestiones más graves de la inmigración". Se dan casos, lamenta, de menores no reconocidos como tal por el Estado por no tener documentación y después hay menores que cuando cumplen los 18 años "salen de la protección".

La asociación no quiere perder la libertad por obtener financiación. "Preferimos guardar nuestra libertad para acoger y ayudar a no importa quién, tenga papeles o no, ayudamos a todos", afirma. Especialmente apoyan a los que no tienen documentación porque a los que disponen de ella cree que debe atenderlos la administración.

Sobre la inmigración, el sarriano se pregunta qué quieren España y Europa. Si una inmigración "que pueda vivir en condiciones legales y luchando, como los españoles, por tener un título y un trabajo" o una "explotada, escondida e ilegal".

Díaz de Freijo considera que Europa tiene que contar con la inmigración. "Uno de los mejores servicios que podemos hacer a nuestra sociedad no es solo que a esos inmigrantes los formemos y ayudemos para que tengan una vida digna, sino que nuestra sociedad asuma la realidad de la inmigración como una realidad necesaria para nuestro propio desarrollo", señala este sarriano que se ordenó sacerdote en la villa en 1974. Ya en 1975 se fue a Burundi, donde permaneció durante trece años, hasta que, al igual que otros misioneros, fue expulsado.

En África los mercedarios se hicieron cargo de un campo de refugiados con "30.000 tutsis" que habían huido del vecino país de Ruanda y se refugiaron en Burundi. Allí crearon una escuela, dotaron el lugar de agua y electricidad, y pusieron en marcha una parroquia, entre otras medidas. También facilitaban atención sanitaria, pues se trata de una zona de malaria. "Aquí conocemos ahora la pandemia, pero allí es una pandemia continua", asegura.

Los mercedarios tenían cuatro misiones, pero poco a poco fueron sacados del país, siendo Díaz de Freijo el último expulsado, rememora. Otros compañeros regresaron a África, pero él continuó y continúa en España dándoles la bienvenida a los inmigrantes y tratando de hacerles un poco más fácil la integración y la vida.