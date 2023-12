Inma Núñez une o seu nome ao "ronsel" de poetas do Fiz Vergara

O nome de Inmaculada Núñez forma xa parte do "ronsel" de autores do premio de poesía Fiz Vergara Vilariño, ao que vén de unirse como "unha póla rex"» do castiñeiro que representa este certame, convocado dende hai xa 23 anos polo Concello de Sarria e a agrupación cultural Ergueitas.

Así o definiu onte a presidenta deste colectivo, María Casar, durante o acto de entrega do galardón, que tivo lugar na casa da cultura e que consistiu nunha figura da escultora sarriá Violeta Bernardo, ademais de 6.000 euros e a publicación da obra gañadora, titulada Unha casa onde vivir.

Inmaculada Núñez, de 32 anos e veciña de Rubiá (Ourense), agradeceu este recoñecemento e lembrou que o poemario foi escrito nunha casa "infame", na que pasou frío e penurias, pero tiña moitas ganas de vivir, dixo. No acto estivo acompañada dos tres membros do xurado, Eduardo Estévez, Marga do Val e Jesús Castro Yáñez, entre os que houbo unanimidade.

"O teu libro convenceunos dende o principio. É un libro que chega moi dentro, poeticamente moi ben construído, que ten humor e retranca, moita vida, sabedoría popular e reivindicación", asegurou Marga do Val.

"Vexo en Inma a renuncia a ir doutro xeito que non sexa de fronte", comentou Jesús Castro, mentres que Eduardo Estévez declarouse "fascinado" con esta obra, que sairá do prelo na primavera.

Pola súa banda, o concelleiro de Cultura, César No, destacou a tradición de Sarria e a súa comarca como "berce de autores", ao tempo que avogou por darlle continuidade a este certame, que honra a figura do poeta de Lóuzara. O grupo Baixo Zero puxo a nota musical a unha entrega que contou tamén con familiares de Fiz Vergara e con Marica Campo, primeira gañadora do premio.