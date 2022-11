Familias de Sarria inician una nueva recogida de firmas ante la falta de pediatras

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (Anpa) del colegio de La Merced de Sarria inició una recogida de firmas para demandar más pediatras en el centro de salud. Es la segunda que se realiza en pocos meses. La anterior fue promovida por familias.

En la iniciativa colaboran las Anpas de otros centros educativos de la comarca y varios negocios de Sarria, donde está el escrito para firmar. En él demandan que de lunes a viernes, de ocho de la mañana a tres de la tarde, el ambulatorio disponga de un especialista.

La situación de pediatría generó numerosas quejas en los últimos meses y piden un servicio "digno". Según dicen en el escrito, es una "problemática que se alonga no tempo e que provoca un déficit de asistencia sanitaria" de los niños. Ante esto "a solución do Sergas é mandar especialistas doutros centros e facer controis de saúde con axenda cerrada e só atendendo aos nenos citados", pero esto "non arranxa o problema". "Se un neno se pon enfermo en quenda de mañá, ou o ve un médico de familia (recargando o seu traballo) ou derívano ao Hula", se quejan.

Las familias hacen hincapié en el índice demográfico de la comarca, que ocupa el "cuarto lugar" de la provincia. "Cinco destes concellos (Sarria, Paradela, O Incio, Samos e Triacastela) levan moito tempo soportando unha situación que xa é insostible", afirman.