Infraestruturas estuda investir máis de 15 millóns de euros na LU-636

Hai case 20 anos que finalizou a segunda fase de acondicionamento da vía que comunica Sarria con Becerreá, a famosa LU-636 que conta cunha lonxitude de 31,47 quilómetros, e que continúa a ser unha das estradas máis perigosas da provincia para os condutores que frecuentan este traxecto entre ambos municipios. É por iso que a Consellería de Infraestruturas estuda investir un total de 15,49 millóns de euros (85.000 euros de expropiacións) a través dun proxecto dividido en catro treitos distintos.

Desta forma, A Xunta prevé redactar este ano a primeira fase de actuación (segundo treito) entre os puntos quilométricos 22 e 27,5, á altura da parroquia de Herbón, no concello de Becerreá.

Estas primeiras obras de acondicionamento, para as que estima destinar tres millóns de euros, consistirán na creación dun carril adicional de 2,91 quilómetros (entre o 26,085 e o 29).

Logo do último estudo de Infraestruturas, a consellería propón o arranxo da estrada para acadar unha plataforma de oito metros de ancho; a rectificación das curvas ata conseguir radios mínimos de 50 metros e pendentes máximas de rasante do 7%.

Con respecto ao resto de fases do proxecto, a segunda delas, centrada entre os quilómetros 16 e o 22, contaría cun carril adicional de 4,18 quilómetros (do 16,115 ao 20,3) cun presuposto total de 4,05 millóns.

Ao terceiro treito, do quilómetro 27,5 ao 28,9, destinaríase un total de 2,39 millóns de euros, e ao cuarto treito, do 28,9 ao 31,47, un orzamento total de 5,44 millóns. As actuacións están aínda por determinar.

Máis de 2.000 coches. Cómpre destacar que, actualmente, esta vía de competencia autonómica rexistra un tráfico de entre 2.196 vehículos por día no treito máis próximo a Sarria, e de 444 a 605 nos máis afastados, polo que se trata dunha estrada moi transitada, en especial para os veciños de Sarria, Becerreá e Láncara.

A calzada, con fortes pendentes e un trazado moi sinuoso en boa parte do percorrido, conta agora con dous treitos bastante diferenciados. O que vai dende o km 0 ao 16, acondicionado con plataforma de nove metros e curvas rectificadas, e o que vai dende o 16 ao 31,4, con plataforma de cinco metros e firme de regras asfálticas sobre macadam, salvo o treito final.