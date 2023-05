Un informe técnico alerta sobre el grave deterioro del tejado del Muíño do Toleiro

Un informe realizado por el arquitecto técnico de la Diputación Provincial de Lugo a petición del Concello de Sarria constata el grave estado de deterioro de la cubierta del Muíño do Toleiro y propone una serie de reparaciones para cumplir la normativa referente a la seguridad y el ornato.

En base a este informe, la junta de gobierno de Sarria acordó instar a la Xunta de Galicia -propietaria del conjunto del molino, que fue adquirido en el año 2007 en la suma de 780.000 euros- a que realice las obras necesarias para la correcta conservación del edificio. "Es una vergüenza que sea de una administración pública y se encuentre tan abandonado", afirma el alcalde, Claudio Garrido.

El regidor encargó mediante una providencia la inspección técnica el pasado día 11 para determinar la "posible situación de ruina" del inmueble, así como las condiciones de seguridad, habitabilidad y riesgo de daños a terceras personas dada la céntrica ubicación del molino, situado junto al paseo del Malecón.

El mismo día del encargo, el arquitecto técnico hizo una inspección visual de la construcción, que se divide en dos partes, una dedicada al molino y otra que fue vivienda en su día. La primera de ellas es la que peor se encuentra, sobre todo en lo referente a la cubierta, que está "completamente en ruína, chegando a colapsar en varios puntos". "Presenta grandes ocos onde desapareceu completamente e o resto atópase a punto de colapsar nun prazo máis ben curto, xa que non existe impedimento para a entrada de auga de choiva. Isto inflúe tamén no forxado inferior, podendo chegar a deterioralo por completo", dice.

Por lo que respecta a la zona de vivienda, se conserva en bastante buen estado, aunque le faltan cristales en la galería de la fachada principal y la invasión de las hiedras podría suponer un riesgo.

"A impresión xeral é de abandono e, no caso do volume dedicado a muíño, a deterioración completa da cuberta chegará, non pasando moito tempo, a que se dea unha situación de ruína, podendo colapsar completamente o edificio", tal y como recoge el arquitecto.

Obras necesarias

En su informe, plantea una serie de obras necesarias, comenzando por la "reparación completa da estrutura portante e o material de cobertura do muíño" y continuando con actuaciones puntuales en el tejado de la vivienda, limpieza de fachadas, eliminación de desconchados y de la vegetación, acondicionamiento de la carpintería exterior y subsanación del hueco que quedó en la fachada tras la demolición de una edificación auxiliar.

El técnico considera que, por su complejidad, se debe otorgar un plazo de ejecución de dos años para la finalización de estos trabajos, que precisarán también de los permisos de Confederación Hidrográfica y Patrimonio por estar junto al río y en la zona de protección del Camino Francés.

Un elemento con valor etnográfico

El Muíño do Toleiro es una edificación de carácter etnográfico y que tiene el valor añadido de encontrarse en pleno casco urbano y cerca del Camino. Todas estas características hacen que el arquitecto técnico no vea necesario iniciar un expediente de ruina sino que se inclina por "salvar" el conjunto de la destrucción.

Hace años, la Xunta hizo un proyecto de restauración para crear un centro de interpretación y oficinas del Xacobeo, aunque no prosperó. También se incluyó en el Plan Nacional Xacobeo 2021- 2022 con una suma de 668.000 euros, pero nada más se supo.