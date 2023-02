Un informe de Secretaría de Sarria propone enviar al juzgado el expediente del detective

Los servicios de Secretaría e Intervención municipal del Concello de Sarria han emitido sendos informes a petición de la junta rectora de la residencia de mayores sobre la contratación de un detective por parte de Benjamín Escontrela para investigar bajas laborales de trabajadoras, en los cuales proponen dar traslado al juzgado del expediente.

"O señor Escontrela ademais de incumprir todas as normas en materia de contratos administrativos, facturación e protección de datos, non aporta os traballos contratados, pagados e requiridos pola residencia", dice el informe del secretario, en el cual indica que, si no existen esos trabajos por los cuales el Concello pagó 17.887 euros a un detective, "estariamos diante, ademais de falsidade documental, dun delito de malversación de caudais públicos".

Si, por el contrario existen y no constan oficialmente, al no presentarse por registro del Concello ni de la residencia, "estariamos ante un suposto quebranto das normas de protección de datos, do esquema nacional de seguridade e de privar as interesadas de acceder aos expedientes".

"Estes contratos son moi difíciles de motivar e xustificar", opina el secretario. Dado que esos trabajos, continúa, "non constan realizados, como sinala o informe de reparo de intervención, e considerando a inexplicable falta de colaboración con esta administración pública", propone al pleno la remisión al juzgado del expediente, asunto que se abordará en una comisión el próximo lunes y en la sesión plenaria del día 23.

El informe de Intervención, por su parte, señala que en la residencia "non existen expedientes de contratación para ningún gasto, é dicir, a contratación administrativa caracterízase pola total e absoluta falta de procedementos de contratación maiores e menores, resultando pois un incumprimento flagrante da normativa de contratación". En materia de personal, añade, "non consta a celebración dos corespondentes procesos selectivos", además de reseñar otros incumplimientos.

Indica también que las irregularidades en la contratación administrativa y laboral del geriátrico se producen en esta y otras legislaturas sin que ningún gobierno tomara medidas y aconseja trasladar la documentación al fiscal.