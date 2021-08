O Incio programa durante este verán actuacións de maxia, música e teatro

A maxia, a música e o teatro son os protagonistas durante este verán da actividade cultural no concello do Incio, que programa varias actuacións de entrada gratuíta enmarcados no ciclo Cultura no Camiño.

Organizados polo Concello do Incio e co patrocinio da Xunta de Galicia dentro do Xacobeo 21-22 e de Gadis, celébranse uns espectáculos que comezaron xa o pasado día 8 con Migallas Teatro e a obra As historias do avó Manuel, e que continuarán este sábado, día 14, ás 19.30 horas, coa música de Uxía Lambona e a Banda Molona, que recolle clásicos populares galegos dándolles un toque particular.

A seguinte cita será o domingo día 15 da man do mago Rafa, que porá en escena A nova maxialidade, tamén ás 19.30.

A esa mesma hora, o día 21 achegarase ata A Cruz do Incio Paco Nogueiras cunha sesión de Brinca Vai, que dará paso o 28 ao cómico Pedro Brandariz con O musical?, igualmente ás 19.30.

Todas as actuacións serán no local de usos múltiples do Concello do Incio, na antiga nave gandeira. O acceso será libre ata completar, por orde de chegada, as prazas dispoñibles, cumprindo co protocolo de prevención do covid.

VILA DE MOUROS. Xa no mes de setembro, o local social da parroquia de San Miguel de Vila de Mouros acollerá a representación de Empanadilla da casa, unha obra de Migallas Teatro. Será o día 5, ás 18.30 horas. O 25 dese mesmo mes, tamén en Vila de Mouros, estarán os Desastronauts para ofrecer, ás seis da tarde, o espectáculo circense que leva por título Máis alto aínda.