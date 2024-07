O Incio mellora a travesía principal con dúas axudas da Xunta por 86.700 euros

O Concello do Incio vén de renovar a travesía da capitalidade municipal con dúas subvencións da Xunta de Galicia que suman 86.700 euros e que permitiron actuar tanto nas beirarrúas como sobre o pavimento.

Así, a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas destinou 38.300 euros do contrato de conservación ordinaria e vialidade invernal da zona sur ao reforzo do firme e a construción de dous novos pasos peonís sobreelevados na travesía da estrada autonómica LU-644, na Cruz do Incio.

Os traballos afectaron a 320 metros

Os traballos, que comezaron a pasada semana, afectan a un total de 320 metros, entre os puntos quilométricos 9,800 e 10,120, no treito comprendido entre a entrada á localidade desde Laiosa ata o enlace coa estrada da Ferrería.

A obra consistiu no estendido dunha capa de formigón bituminoso e a adecuación de cotas á nova disposición das beirarrúas, ademais de construír, a petición do Concello, os pasos elevados para reducir a velocidade de circulación nesta zona urbana.

O delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias, visitou este luns os traballos acompañado do alcalde, Héctor Corujo, e de persoal técnico. Segundo explicou, a intervención completarase agora con toda a sinalización horizontal e vertical para mellorar unha travesía "que soporta un tráfico bastante importante e que ve así incrementada a seguridade e as prestacións".

Eliminación de barreiras arquitectónicas

A outra mellora acometida na travesía do Incio afectou ás beirarrúas e foi financiada con 48.400 euros por Política Social dentro dunha liña de axudas para a mellora de espazos públicos e eliminación de barreiras arquitectónicas, sinalou o rexedor.

Tal e como indicou Corujo, rebaixáronse as beirarrúas e ampliáronse nunha zona de terrazas, eliminando unhas prazas de estacionamento que había e que ocasionaban un obstáculo para a circulación dado que eran moi pequenas e parte do vehículo aparcado invadía a calzada.

"Decidimos eliminalas e ampliar o espazo peatonal", dixo o alcalde, quen lembrou que esta zona da capitalidade municipal é moi frecuentada dado que se atopa xunto a un parque infantil.