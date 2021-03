O Incio entabla nuevos contactos para hacer rutas de naturaleza y aventura

El Concello de O Incio mantiene contactos con miembros de la firma Greloland dentro del plan para afianzarse como destino de naturaleza y aventura.

El alcalde, Héctor Corujo, se reunió con integrantes de esta empresa para abordar la posibilidad de organizar salidas de moto turismo o trail, así como otras actividades de vehículos todoterreno o formativas fuera del asfalto.

Se trata, según el Concello, de establecer recorridos "que axuden a poñer en valor o potencial natural do municipio e atraian novos visitantes, unha vez que as normas sanitarias o permitan". La propuesta pasa por ser "especialmente coidadosos co medio ambiente e coa contorna", de forma que los protagonistas no sean los vehículos, sino la naturaleza, la gastronomía y la cultura.

El consistorio sería el punto de partida para visitar lugares emblemáticos de O Incio como las rutas dedicadas al hierro, al mamut y a los castros, o las iglesias de Hospital y de la capitalidad municipal.

Si las condiciones de la pandemia lo permiten, la primera de estas rutas de motos de trail podría celebrarse en Semana Santa.

Serán eventos con plazas limitidas y monitores. "O obxectivo é poñer O Incio no mapa do turismo de aventura e de natureza, e promocionar todos os seus recursos", señala Corujo. Estos contactos vienen a sumarse a los que ya mantuvo con Máis que Románico y el motoclub Lóstregos Lucus.