O Incio celebrou a Feira de Artesanía e Produtos da Terra por todo o alto

Aínda que non contaban co tempo do seu lado, a décimo terceira edición da Feira de Artesanía e Produtos da Terra do Incio foi "todo un éxito", tal e como asegurou o alcalde, Héctor Corujo, ao reunir na Praza de España un total de 25 postos. "Algúns cancelaron polas previsións meteorolóxicas, pero ao final quedou bo día e a xente animouse a visitar os stands e a participar nos obradoiros locais", asegurou o mandatario municipal.

A xornada comezou ás 11.00 horas da mañá coa apertura dos expositores, entre os que había empresas de alimentación da comarca, así como doutras partes de Galicia e mesmo unha queixería de León, que se animou a acudir por primeira vez dada "la buena fama de la cita".

Así o afirmou Ángeles Miranda, de Queserones Artesanos Moldera, situada ao principio da praza da vila, onde estiveron acompañados da música en vivo dun grupo tradicional encargado de dar ritmo á xornada matinal, que tamén contou con dous talleres dedicados tanto ao público adulto como ao infantil. Entres eles figuraron un de shitotaku –unha técnica de estampaxe xaponesa– e outro de cianotipias, ambos gratuítos.

Novos e vellos

Ana Fraga, de Péndulo, un dos postos de Artesanía de Galicia, repetiu por segundo ano consecutivo na feira do Incio porque cre que "é unha boa oportunidade para dar a coñecer o meu traballo", e é que ela vende bolsos elaborados con tea vaqueira feitos totalmente a man. Pero os de toda a vida tamén aseguraron un ano máis o seu posto, como foi o caso de Milagros López, da marca de marmelada de Paradela Dosouto, que afirmou que a xornada foi "moi frutífera porque a xente parece bastante animada a probar de todo".

De cara á tarde, os postos contiuaron abertos ata as 20.00 horas e a feira acolleu a actuación musical da charanga Ardores, seguida da tradicional degustación de isco no guizo.

Esta feira, que sempre se celebrou co obxectivo de promover a difusión e a recuperación dos oficios tradicionais, contou este ano coa novidade de acoller postos de artesanía doutros municipios e co selo distintivo de Artesanía de Galicia."Trátase dunha feira moi importante xa que funciona de escaparate para dar a coñecer as marcas de elaboración propia feitas en Galicia", dixo o alcalde.