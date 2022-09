El embalse de Vilasouto despidió este sábado a todos los amantes de la música dub y soundsystem que tomaron prestado durante dos días este emplazamiento natural para disfrutar del Tremeterra Fest, que pasó de las zonas masivas y se instaló en esta zona rural del ayuntamiento de O Incio.

El festival se estrenó este año en una primera edición que congregó a "cerca de 250 o venres e sobre 500 o sábado", como explican desde la asociación cultural Sonsistema, organizadora del evento.

Buenas cifras para un festival que acaba de nacer, y que, además, visibiliza un género musical, el soundsystem, que no es muy conocido en Galicia, pero que sí que tiene sus adeptos.

"É sobre todo música derivada do reggae, e tamén o dub, que é un estilo que naceu nos 70 e 80, sendo basicamente reggae modificado en estudio meténdolle efectos e recursos similares. Era como unha segunda edición das cancións orixinais. A día de hoxe, medrou moito e xa se fan músicas mediante programas de composición en ordenador", señalan desde la organización, aclarando como es y cuando nace esta corriente, que tomó este viernes y sábado el embalse de Vilasouto.

Y es que un tipo de música poco conocida se fue a un emplazamiento que casi nadie se esperaría para un evento de este tipo, y el resultado no pudo ser mejor.

"El paisaje y el entorno natural es una de las características más identitarias del festival. Se disfruta mucho de la música en un sitio tan bonito y tan tranquilo", decían los asistentes, que consideraron todo un acierto este "escape das zonas masivas que se asocian aos festivais", que era uno de los objetivos de la organización al idear el Tremeterra Fest.

El evento surgió de la idea de la asociación cultural Sonsistema de crear un festival "dedicado exclusivamente ao soundsystem e ao dub, xa que é unha música que non adoita ter cabida no resto de festivais". Despois elixiuse o emprazamento "por mor da colaboración coa asociación cultural Arandela, pertencente ao concello do Incio, sendo isto definitorio para elixir este emprazamento tan marabilloso".

Artistas internacionales

Su culminación fue este sábado con un gran éxito en los conciertos de los artistas internacionales, y también de los gallegos, que amenizaron la sesión de tarde con ritmos tan distintos como los de La Madriguera, que puso desde música jamaicana a pontevedresa, pasando por ritmos vascos de los años 90.

El broche final corrió a cargo de la gran promesa francesa del soundsystem, Ishiban, que fue el colofón a las sesiones de la escena internacional, que se ganó al público y puso a todos los asistentes a saltar y a disfrutar, y los gallegos Dub Mono Hifi, que aguantaron hasta la madrugada.