O Incio aprueba un presupuesto para este año próximo a 1,4 millones de euros

La corporación de O Incio aprobó este jueves en un pleno extraordinario, con los votos a favor del grupo de gobierno popular y la abstención de los concejales socialistas, un presupuesto municipal de gastos para este año de 1.389.851 euros, lo que supone un aumento de 70.400 con respecto al último ejercicio.

Las cuentas para este 2022 contemplan una cifra superior en cuanto a ingresos (1.612.618 euros). La diferencia se debe al plan de saneamiento financiero que tiene en marcha el Ayuntamiento con el fin de dejar a cero la deuda en los próximos años.

El presupuesto reserva una partida de 80.420 euros para inversiones. Según explica el alcalde, Héctor Corujo, el Concello dispondrá a mayores de los casi 290.000 que le corresponden por el plan único de la Diputación.

Los gastos de personal aumentan en 64.800 euros al consignarse crédito para nuevas contrataciones y los corrientes bajan en 43.900 al ser "unha prioridade do equipo de goberno" el mantenimiento de los servicios básicos y esenciales pero con un menor gasto fijo.

En esta línea, señala Corujo, se enmarcan dos actuaciones: la sustitución de las luminarias del alumbrado público por otras led que permitan reducir el consumo y la instalación de sistemas para que el bombeo de agua se realice de noche, con el consiguiente ahorro.

Durante este año, el Ayuntamiento de O Incio se propone también vender mediante subasta pública una de las seis viviendas de su propiedad situadas en la Rúa Rodeiro y ocupadas antiguamente por personal sanitario. Calcula que esta venta podrá reportarle entre 35.000 y 40.000 euros, además de ayudar a fijar población.

El grupo socialista, que encabeza Laura Celeiro, se abstuvo en la votación de los presupuestos al no ver justificada la subida del 9% en gasto de personal. "Consideramos que é suficiente e cualificado o persoal de oficinas para atender a carga de traballo do Concello sen ter que sumar máis custos", afirma. Su abstención se fundamenta también, según dice, en el hecho de que el apartado de inversiones no figura especificado.

Por otra parte, el PSOE preguntó sobre el estado del PXOM, a lo cual el alcalde respondió que existe un "compromiso" de la Xunta de revisarlo lo antes posible de cara a su aprobación definitiva.

El partido se interesó, además, por la renovación del alumbrado y el uso que se le dará a la escuela de Laiosa tras la rehabilitación. Sobre este extremo, Corujo confirmó que el fin será social y cultural y, con respecto a las luces, confía en un pronto inicio de las obras tras solventar la empresa un problema de suministro de material.

El PSOE instó también al alcalde a pedir explicaciones a Naturgy por cortes de luz en A Cruz do Incio y este dijo que ya lo hizo y que la situación mejoró tras unas obras en la línea de media tensión.