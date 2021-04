El incendio registrado en Folgoso do Courel afecta ya a una superficie de más de 200 hectáreas, según la última información facilitada en la cuenta de Twitter del número 085 habilitado para alertar de un incendio forestal.

De los fuegos que se iniciaron en las últimas horas y que permanecen activos, según informó la Consellería do Medio Rural, el de mayor afectación es el de Folgoso do Courel donde ahora se eleva la superficie afectada de 100 a más de 200 hectáreas. No obstante, se precisa que se ha solicitado la desactivación del nivel dos al no haber peligro para los núcleos poblacionales.

Inicialmente, se planteó debido a la proximidad del fuego al lugar de Portela, en la parroquia de Gundriz, en el ayuntamiento limítrofe de Samos. Este fuego se inició a las 23.43 horas de la pasada noche y aún permanece activo, según los últimos datos facilitados por Medio Rural.

En Cerdedo-Cotobade, está activo un fuego en la parroquia de San Xurxo de Sacos, que comenzó pasadas las 23.56 horas de la pasada noche. Según las últimas estimaciones, la superficie afectada supera las 50 hectáreas.

En el ayuntamiento pontevedrés de Rodeiro, parroquia de Pedroso, también está activo un incendio que comenzó pasadas las 23.40 horas. De acuerdo con las últimas mediciones, la superficie afectada supera las 90 hectáreas.

CONTROLADOS O EXTINGUIDOS. Por otra parte, a las 05,50 horas de esta madrugada quedó controlado el incendio registrado en el ayuntamiento de Monforte de Lemos, en la parroquia de Marcelle, tras comenzar este miércoles a las 13.53 horas.

Tras una nueva medición, la superficie afectada es de 38 hectáreas, precisa la Consellería. De ellas 30 son arborada y ocho de monte raso. En su extinción, el personal implicado es de un técnico, seis agentes, 15 brigadas, siete motobombas, siete helicópteros y cuatro aviones, entre otros medios y efectivos.

A su vez, en Calvos de Randín el incendio registrado con cuatro focos en este ayuntamiento, en la parroquia de Randín, quedó extinguido a las 23.58 horas de la pasada noche tras comenzar a las 21.20 horas. De acuerdo con las últimas estimaciones, la superficie afectada fue de 0,8 hectáreas dentro del Parque Natural de Baixa Limia-Serra do Xurés, de los cuales 0,1 fueron arborada y el resto monte raso.