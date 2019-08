Un incendio causa danos materiais nunha vivenda en Sarria

Un incendio declarado no interior dunha casa no concello lucense de Sarria calcinou case por completo o baixo da vivenda na noite deste venres. Malia que non houbo que lamentar danos persoais, os propietarios foron orientados polos bombeiros a non pasar a noite no domicilio por mor da acumulación de fume.

O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso ao fío das 22.15 horas. Ata o lugar dos feitos desprazáronse os Bombeiros de Sarria e axentes da Garda Civil. Os membros de Protección Civil tamén foron alertados polos axentes do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias por se fose necesaria a súa colaboración.