O IES Xograr acollerá este ano a final do concurso de oratoria improvisada

O IES Xograr Afonso Gómez de Sarria acollerá este ano por primeira vez a final do concurso intercentros de oratoria improvisada, que terá lugar o próximo mes de abril. Trátase dun certame no que o alumnado de distintos centros, neste caso o do Xograr, o IES Río Cabe de Monforte de Lemos e o IES Martaguisela do Barco de Valdeorras, "enfróntase a perder o medo a falar en público e a expresarse", tal e como asegura a coordinadora do departamento de dinamización lingüística e profesora de Galego do instituto sarriao, Carme García, que foi a encargada de propoñer e levar a cabo este proxecto dende o centro por segundo ano consecutivo.

Logo de realizar unha proba práctica no centro, os docentes do Xograr elixiron aos finalistas e representantes por niveis, de forma que se impuxeron tres alumnos de cada grupo: Mauro Díaz Gayoso, Xoel Chaos Pérez e Sofía López López en 1º e 2º de BAC; Marc López Celeiro, Anxo Sobrado Rodríguez e Icía Veiga López en 3º e 4º da ESO; e Xulia Pombo Arias, Lois López Rodríguez e Helena González Vivero en 1º e 2º da ESO.

No caso do centro monfortino, todavía están en fase de elección. "Levamos máis de dez anos facendo o certame a nivel interno e dende o ano pasado realizamos o intercentros para incluír outros colexios", explica o director do IES Río Cabe, que foi o encargado de acoller o concurso o ano pasado.

"A dinámica é sinxela, pero implica poñer a funcionar a imaxinación e perder o medo", afirma Carme García, que explica que o concurso consiste escoller un sobre no que hai dúas palabras a elixir, algunhas máis simples e outras máis cultas en función das idades dos alumnos, de forma que eles mesmos deben escoller unha das dúas. Logo, con esa palabra, deben crear toda unha historia arredor dela.

"Teñen un minuto de tempo para falar ao público", indica a coordinadora da actividade, que asegura que moitos dos docentes "sorprendémonos das súas capacidades, e a eles pásalles igual, porque algúns velos bastante tímidos e logo sóltanse".

Este xa é o segundo ano no que o centro sarriao participa no certame porque cren que é unha "moi boa oportunidade para que os alumnos practiquen habilidades relacionadas coa oratoria á vez que socializan con outros colexios", afirma o director do Xograr, José Manuel Valcárce.

Poñerse a proba. Tamén dende o departamento de dinamización lingüística do centro monfortino indican que se trata dunha actividade "moi boa para perder o medo e atreverse a falar en público de forma fluída", indica Pilar López, encargada xunto a Nuria López da actividade. "Nós o que queremos é que os nenos aprendan e practicar exercicios de oratoria para que se sintan máis agusto", sinalan.

Por todo isto, os centros xa teñen todo a punto para celebrar o segundo certame de oratoria improvisada intercentros no que, como indica Carme García, "non buscamos competir, senón fomentar a expresión oral mentres os alumnos e alumnas socializan".

E ademais... "É unha forma de fomentar a lingua galega"

Os centros que participan no certame afirman que esta é unha moi boa oportunidade para fomentar o uso da lingua galega entre os rapaces e rapazas máis novos, xa que lles incitan a pensar e a elaborar unha historia integramente en galego. "É a mellor forma de que se afagan a falar e de que melloren a expresión oral", explican as profesoras responsables da actividade.



Seguir nesta liña



Dende os departamentos de dinamización lingüística afirman que o seu fin é seguir participando e propoñendo actividades como esta de cara aos seguintes cursos escolares porque é unha forma de "valorar e potenciar a súa expresión oral, xa que nos adaptamos sempre ás idades dos rapaces".